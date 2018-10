¿Quién dejó sin un ojo a Nick Fury, del universo de Marvel?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"La última vez que confié en alguien... perdí un ojo". Esta frase pronunciada por Nick Fury en 'Capitán América: Soldado de invierno' es el pilar en el que se apoya una nueva y -todo hay que reconocerlo- muy molona teoría fan que explica cómo el líder de 'SHIELD' perdió uno de sus ojos.

Será en Capitana Marvel, la próxima película del Universo Cinematográfico Marvel y última entrega antes de la ansiada 'Vengadores 4', donde los fans presenciarán el momento en el que el personaje encarnado por el carismático Samuel L. Jackson pierde su ojo izquierdo a manos de alguien a quien creía que era un aliado.



Y ese aliado no era otro que, apunta esta hipótesis fan, su subalterno, el agente Phil Coulson. Y es que, sostiene esta teoría... en realidad no será realmente Coulson quien aparezca en la película, sino uno de los skrulls que ha adoptado su forma. Recordemos que los skrull son una beligerante raza alienígena que lleva cientos de años en guerra con los kree, otra de las razas extraterrestres recurrentes en las tramas de Marvel Comics.



En Capitana Marvel, la guerra intergalactica llegará a la Tierra y será Fury, Coulson y el resto de 'SHIELD' quienes, con la inestimable e imprescindible ayuda de la Capitana Marvel, salven al planeta de la invasión de estos despiadados extraterrestres metamorfos.



En su ofensiva, los skrull intentarán aprovechar sus habilidades para infiltrarse en los más altos sectores de la sociedad y... qué mejor que colocar a alguien de los suyos dentro del cuerpo que está llamado a ser la última línea de defensa terrícola para asegurar la victoria de su ofensiva.



Así, en esta cinta ambientada en los años noventa veremos como se forja la relación entre el personaje de Clark Gregg, muy cercano siempre a Nick Fury desde su primera aparición en Thor, y el director de 'SHIELD'.



Según esta teoría fan, en un momento de Capitana Marvel el Coulson skrull atacará a Fury hiriéndole gravemente en el ojo, aunque finalmente no conseguirá su objetivo y Fury y Capitana Marvel terminarán por desembarcarar al impostor y rescatar al verdadero Coulson de su cautiverio en Skrull.



Será este intenso capítulo, que casi le cuesta la vida, lo que motivará esos 'problemas de confianza' a los que siempre alude Fury en otras películas de Marvel y lo que hace que llegue incluso a simular su muerte en Soldado de Invierno. Nick estuvo a punto de morir una vez por bajar la guardia a manos de quienes se suponía estaban de su lado y no volverá a cometer ese error.



¿Será esa también la razón por la que Capitana Marvel abandona la Tierra? ¿Con los Skrulls infiltrados ya no sabe en quién confiar? Para resolver estas y muchas otras dudas habrá que esperar al estreno en marzo del próximo año de la película dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck.



Protagonizada por Brie Larson, Capitana Marvel cuenta en su reparto, además de con Samuel L. Jackson y con Clark Glegg, con la presencia de Jude Law (Mar-Vell), Lee Pace (Ronan el Acusador), Djimon Hounsou (Korath), Gemma Chan (Minn-Erva) Kenneth Mitchell (Joseph Danvers/padre de Carol), Colin Ford (Steve Danvers/hermano de Carol), Mckenna Grace, que dará vida a la versión joven de la protagonista, y Ben Mendelsohn que interpreta al temible líder skrull Talos.