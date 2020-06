El ciclismo virtual se impuso en la pandemia

LEA TAMBIÉN

La rutina cansa y por eso más personas buscan alternativas para mantenerse en forma y conservar el nivel dentro de casa, mientras duran la pandemia y el aislamiento social.

De esa búsqueda surgió el ciclismo virtual, una disciplina que se realiza sobre una bicicleta apoyada en un rodillo, que a su vez se conecta a una plataforma a través de tecnología Bluetooth.



Antes de la pandemia era muy practicada por deportistas de élite. Ahora se sumaron corredores y personas que anteriormente se ejercitaban dentro de un gimnasio.

Ese dispositivo emite datos, por ejemplo, de la velocidad con la que una persona cumple una simple rodada, un plan de entrenamiento o una competencia. De ahí el interés por sumar minutos sobre la bicicleta y por esforzarse en cada práctica. También porque hay opciones que permiten entrenarse en grupo y mantenerse en contacto con amigos.

ZWIFT Esta alternativa es una de las más populares. Permite competir con ciclistas de todo el mundo en tiempo real. Ofrece rodadas simples, pero también pruebas y entrenamientos bien estructurados. Hay una opción de bicicleta de montaña en desarrollo. Foto: Web Zwift

​El nivel de prestaciones del rodillo dependerá de su tecnología, sin embargo, Leandro Lo, triatleta, asegura que hasta con el más sencillo se obtienen beneficios. Entre esos están la quema de calorías y el fortalecimiento de los músculos del tren inferior. Un rodillo sencillo oscila entre los USD 150 y 200. Los ‘smart’ o inteligentes superan los USD 1 500. La diferencia entre esos radica en los datos que emiten.



Darío Villamarín, también triatleta, adquirió un rodillo tras la llegada de la pandemia. Al inicio estaba escéptico, pero ahora, luego de casi tres meses de confinamiento y de un entrenamiento de entre 60 y 75 minutos al día, se muestra satisfecho con los resultados. “Pensaba que engordaría, pero me he mantenido. Además, estoy seguro de que he mejorado mi nivel sobre la bicicleta. Solo me hace falta probarlo”, dice.

RGT CYCLING Esta plataforma pone énfasis en el movimiento del ciclista. Ofrece dos tipos de membresías. La básica es gratuita. La versión Premium, que tiene costo, permite personalizar el avatar y crear eventos en rutas estándar. Ofrece mapas en 3D. Foto: Web RGT Cycling

Con el rodillo y la bicicleta ya solo hace falta seleccionar la plataforma adecuada. Una de las más conocidas es Zwift, que empezó como un videojuego y que ahora permite competir en tiempo real con ciclistas de todo el mundo.



Los entrenamientos están diseñados por expertos de clase mundial. Es pagada y cuesta USD 15 al mes, aproximadamente. También hay aplicaciones que serán gratuitas hasta que termine el confinamiento.

BKOOL Tiene acogida entre pedalistas de diferentes países por la posibilidad de recorrer paisajes con representaciones virtuales en tercera dimensión. Pueden competir varias personas al mismo tiempo. Foto: Web Bkool

Otra ventaja de esta disciplina es que las personas pueden cumplir con sus entrenamientos a cualquier hora del día, independientemente de las condiciones climáticas.