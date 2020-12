Ciberataques a ‘gamers’ aumentaron un 54% durante la pandemia

Este diciembre llegó con más amenazas cibernéticas para los ‘gamers’. En medio de una pandemia que ha incrementado el número de videojugadores a 2,69 mil millones de usuarios, según Statista, los ataques informáticos a este segmento crecieron en un 54%, de acuerdo con Kaspesrky, algo que ha coincidido con el lanzamiento de las nuevas consolas de Sony y Microsoft.

Sebastián Clavijo, experto en ciberseguridad, dice que las videoconsolas están expuestas a virus y códigos maliciosos que pueden dañar el aparato.



En esta temporada se detectó la aparición de ‘malware’ específico para dos consolas de videojuegos muy utilizadas en todo el mundo: los troyanos Tahen y FormatA. Estas tienen como objetivo a Nintendo y PlayStation (PS). Sus ataques borran archivos críticos para el funcionamiento de las consolas, llegando a inutilizarlas.



Para propagarse, FormatA se hace pasar por una herramienta desarrollada para ejecutar códigos no certificados en los aparatos. Por su parte, los troyanos Tahen se camuflan como aplicaciones no oficiales para Nintendo. Cuando los usuarios las instalan, se sobreescriben determinadas áreas del firmware (la ­­ lógica que controla los circuitos electrónicos).



Johny Samudio, informático y ‘gamer’, afirma que la exposición al ‘malware’ está condicionada por las seguridades de la plataforma de videojuegos. También depende del sitio de donde se bajan los programas de entretenimiento.



Daniel Tenorio, experto en seguridad informática de la empresa ESET, explica que para obtener un videojuego en línea hay sedes oficiales y clandestinas. A través de estos sitios, los usuarios comparten entre sí y habilitan las descargas mediante aplicativos denominados p2p.



Un videojuego en línea puede ser, por ejemplo, bajado a través de aplicativos como Torrent, otros lo harán ‘peer to peer’ (red de pares), o quizá a través de un enlace.



Si no se conoce quién es nuestro par en línea o de qué repositorio se toma el video­juego, aumenta la probabilidad de descargarse un código malicioso en la consola.

En este 2020, otro virus temido contra las consolas de video­juegos es Bricker Bot. No es nuevo, pero circula una actualización. Este virus afectó y bloqueó más de 10 millones de dispositivos hace dos años. Su creador busca superar su nefasto récord este año.



Bricker Bot ataca vulnerabilidades, no a computadoras ni teléfonos, pero sí a web­cams, relojes inteligentes y videoconsolas. Estos dispositivos no cuentan con antivirus.



El virus se expande por las redes: wifi o cable. Busca bloquear las videoconsolas y otros aparatos. La recomendación es evitar páginas no oficiales de descarga y las que incluyan anuncios añadidos.



En la nueva PS5 se han detectado fallos al bajar los juegos a las consolas. Al parecer, esto ocurre no por virus o ‘mal­ware’, sino por exceso de seguridades. Hay descargas que no se ejecutan porque al acceder a la tienda virtual oficial PS Store para bajarlos, los servidores de Sony no reconocen la adquisición para la consola.