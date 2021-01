La CIA desclasificó toda la información que tiene sobre los ovnis y puede ser descargada

La información sobre objetos voladores no identificados (ovnis) que a recopilado la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos a lo largo de décadas está desclasificada y puede ser descargada.

Este insólito hecho se desprende de una cláusula incluida en el último paquete de estímulo promulgado por Donald Trump, en diciembre del 2020, para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del covid-19.



La cláusula establece que las comisiones de inteligencia y servicios armados del Congreso de EE.UU. deberán recibir un "informe no clasificado sobre 'fenómenos aéreos no identificados'. La estipulación estaba incluida en la sección de 'comentarios de la comisión' de la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2021, según informó CNN el pasado 11 de enero del 2021.



Así, para mediados de este año, el Congreso de EE.UU. deberá recibir el informe que, según lo establecido, debe contener análisis detallados de los datos y la información que se ha recopilado sobre ovnis.



Además se les pedía identificar posibles “amenazas aeroespaciales” o afines, precisando si dicha actividad podría estar relacionada con “uno o más adversarios extranjeros”.



Ahora, toda esa información está accesible al público en general y se puede acceder a los archivos incluso antes de que lo haga el Congreso del país.



De acuerdo con el medio La Vanguardia, esto fue posible gracias a The Black Vault, una organización que lleva trabajando desde 1996 para publicar estos archivos y que consiguió recopilarlos todos en prácticos documentos con capacidad de búsqueda para quien quiera consultarlo de manera gratuita.



En los archivos se puede encontrar desde personas anónimas que aseguran haber visto explosiones de fuego salidas de la nada, hasta cráteres que aparecen porque sí en mitad de ninguna parte, indica el sitio.



El fundador de The Black Vault, John Greenewald Jr., lleva más de 25 años tratando de acceder a esos documentos y hacerlos públicos. Él asegura que su trabajo es más que gratificante y que al clasificar, organizar y publicar en un solo lugar estos documentos está haciendo una labor social, pues “todo el mundo tiene derecho a saber” lo que las agencias de inteligencia han averiguado sobre los ovnis.



En declaraciones al portal Motherboard, el 11 de enero, Greenewald aseguró que la CIA ha hecho esta labor "increíblemente difícil”. “Cuando empecé tenía 15 años, y sabía que había información sobre esto. Sé que hay algo más. Y no por información falsa de Internet, sino porque existen datos de la CIA, la NSA y las Fuerzas Armadas. Siento que por fin he conseguido lo que me proponía, un acceso sencillo a material importante para que la gente pueda leerlo y forjarse su propia opinión acerca de lo que está pasando”.



Según Greenewald, en las primeras 24 horas que los documentos estuvieron disponibles, hubo decenas de miles de descargas.



En el 2017, la CIA desclasificó más de 12 millones de páginas web con todo tipo de investigación que hasta ese año solo se podían consultar en cuatro ordenadores de los Archivos Nacionales de Maryland. Estos archivos incluían investigaciones del proyecto Stargate, dedicado a fenómenos paranormales como el avistamiento de ovnis, los poderes psíquicos y las percepciones extrasensoriales.