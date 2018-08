La canción de los Rolling Stones que Nolan vetó en'The Dark Knight' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Alguien se imagina a Christian Bale persiguiendo a Joker con la voz de Mick Jagger de fondo? Esta curiosa combinación estuvo a punto de ver la luz en alguno de los tráileres de la trilogía de 'The Dark Knight'. Y es que uno de los grandes empeños de Jonathan Nolan, coguionista de la saga, fue contar con el Paint it Black de los Rolling Stones en un avance de su Batman. Pero su hermano Christopher, director de la trilogía, siempre se negó.

"Intenté durante diez años convencer a Chris de utilizar Paint it Black en un avance de nuestras cintas de Batman", relató en Redditque tras varios intentos sin éxito comprendió, que pese a ser "una canción icónica" que ha encandilado a muchos melómanos, su hermano "no estaba interesado" en utilizarla ya que no congeniaba con la imponente banda sonora de Hans Zimmer.



"La música que estaba creando para las películas con Hans era tan hermosa y adaptada para cada momento que no necesitaba ninguna ayuda. Pero siempre tenía sugerencias sobre qué melodías podríamos utilizar", señaló.

Video: YouTube, cuenta: ABKCOVEVO.



Christopher es conocido por ser un realizador de ideas ferreas -aunque en Dunkerque tuvo que ceder al consejo de su esposa Emma Thomas de incluir un guion-. "Trabajé en el cine durante años con mi hermano y nunca estuvo muy interesado en usar música popular", concluyó sobre la decisión de Nolan.