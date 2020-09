Christian Nodal estrena la segunda parte de su álbum ‘Ayayay!’

LEA TAMBIÉN

El cantante del regional mexicano Christian Nodal estrena la segunda parte del álbum ‘Ayayay!’. Desde este 11 de septiembre del 2020, las seis nuevas canciones están disponibles en todas las plataformas digitales.

Versátil, innovador, profundo y muy mexicano, es como describe Nodal a esta segunda parte en una entrevista con este Diario. “Son mis canciones favoritas, que considero tienen más producción musical. Esta segunda parte tiene más fuerza y esa conexión que estoy seguro que le va a gustar a la gente”, añade.



El EP ‘Ayayay!’, se lanzó el 29 de mayo y tiene siete temas, entre ellos Se Me Olvidó y Amor Tóxico, que lleva más de 480 millones de ‘streams’ acumulados.



También logró posicionar las canciones dentro del top 200 de Spotify México, de los cuales Se Me Olvidó tuvo un debut histórico colocándolo como el primer artista regional mexicano en posicionarse dentro de la lista global de Spotify.



Nodal señaló que siempre se ha motivado por hacer de este género algo grande. Y ahora, gracias a las plataformas digitales, más personas se conectan y escuchan la música regional mexicana.



Temáticas en torno a vivencias propias o de amigos en relación al amor y al desamor son la inspiración del cantante, que señala que la idea de la música es trasmitir a los oyentes que no están solos y que hay alguien más que también pasa o ha pasado por lo mismo.



Esta continuación de ‘Ayayay!’ es “la parte alegre”, sostiene el cantante. Además de las infaltables rancheras, tiene baladas, boleros e incluso salsa. Por ello la describe como innovadora y versátil porque son géneros diferentes a los que ha venido trabajando, pero que continúa con su esencia.

El primer promocional de la segunda parte fue Aquí abajo que logró posicionarse en las radios de México, USA y Chile como número uno. A esta se suman canciones como Nace un Borracho y Venganza Cumplida.



Nodal contó que se tenía previsto estrenar el álbum ‘Ayayay!’ completo en estas fechas, pero en vista de la pandemia se cambiaron los planes. Así que decidió adelantar una parte con la idea “de llevar un poco de alegría a las personas en esos momentos”.



“Hay que considerar a este momento como una pausa. Aprovechar para cumplir proyectos y metas, para luego continuar con la normalidad y estar preparados para todo lo que venga”, añadió.