Después de meses de silencio, Christian Nodal abrió su corazón en una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha.

Allí confesó detalles íntimos de su relación con Ángela Aguilar y sorprendió con un nuevo anuncio.

El cantante reveló que todo ocurrió muy rápido. En menos de un mes ya eran novios y estaban comprometidos.

Una historia de amor acelerada

Nodal recordó que a finales de mayo de 2024 tomó la decisión de apostar por Ángela. “Terminando un evento en Ensenada le dije: ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Quiero caminar contigo de la mano, quiero estar privado, mantener esto privado”, contó el intérprete de Los besos que te di.

Ese viaje los llevó a Roma, donde el artista se convenció de que Ángela era el amor de su vida. “Ella es mi amor verdadero, con ella me quiero morir”, aseguró. Fue entonces cuando organizó una boda espiritual, ya que no podía celebrar una unión legal en ese momento.

Meses más tarde, el 24 de julio de 2024, la pareja selló su unión por lo civil en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Cuernavaca, Morelos. Un evento íntimo que coincidió con su primer aniversario recientemente.

La boda pendiente

En la charla, Nodal aclaró rumores y defendió a Ángela de las críticas.

Dijo que la cantante mexicana no fue la causa de su ruptura con Cazzu y que la argentina, madre de su hija Inti, sabía que él se daba una nueva oportunidad en el amor.

Lo más revelador fue el anuncio de una tercera boda.

El intérprete confirmó que en 2026 planea casarse por la iglesia con Ángela Aguilar.

Aunque no dio detalles del lugar, sí prometió invitar a Micha a la ceremonia. “Te voy a invitar porque nos has tratado muy bonito”, expresó.

Con este anuncio, Nodal volvió a poner su vida personal en el centro de la atención mediática. Y dejó claro que su historia con Ángela apenas comienza.

