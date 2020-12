Choloflix abre paquete de películas ecuatorianas para apoyar a niños

La primera plataforma de cine ecuatoriano Choloflix abrió por temporada navideña un paquete de películas de diferentes géneros, con la finalidad de recaudar fondos para los menores de la fundación Un hogar para sus niños.

Es la primera muestra de cine vía streaming en una iniciativa en conjunto con la agencia multimedia Kurz.ec y su proyecto de Responsabilidad Social Empresarial Turicine.

Con el pago de USD 7,99, la iniciativa permite el acceso al paquete Cine Navideño que consta de cinco películas, dirigidas por algunos de los grandes cineastas ecuatorianos.



El público podrá disfrutar de '2 papás en Navidad', la primera película ecuatoriana con temática navideña, dirigida por el quiteño Alex Jácome.

La iniciativa permite la suscripción hasta el 10 de enero y ofrece títulos como 'No robarás (a menos que sea necesario)', que muestra a Lucía, una joven de 16 años de origen humilde que vive con Marta, su madre y sus hermanos.



Con ellos reside también Emilio, compañero de Marta y padre del menor de los niños. Tras una de tantas reconciliaciones entre Emilio y Marta, este regresa a casa especialmente violento y golpea a su mujer. Ella responde, haciendo que Emilio ruede por las escaleras y quede en coma. Marta es encarcelada y Lucía queda a cargo de los niños.

Luego de buscar desesperadamente ayuda sin encontrarla, la joven decide ofrecerse a su única salida: robar. Decisión que cambiará su vida por completo.



También se proyecta la obra 'Sensaciones', en la que Zacarías Martelli es un músico que desea experimentar y hallar el "sonido de Los Andes" y para eso se asocia con un productor musical llamado Isaías, quien accede a costear la aventura musical que incluye el retiro del grupo de músicos seleccionados por Zacarías a una alejada hacienda en las montañas ecuatorianas.



Zacarias recluta a Kiara como cantante principal del grupo, la cual se junta al resto de músicos que ya han llegado a la hacienda.



El día a día de las interacciones de los personajes da a luz a una relación fuerte y profunda entre ellos, los cuales no dudan en experimentar inclusive con drogas para lograr la inspiración que están buscando.



La película 'Sólo es una más', muestra a Mateo, un chico de 20 años a quien le gusta el fútbol, el cine clásico, las chicas y tomar café.



Solo tiene un problema, es epiléptico por causa de un tumor cerebral. Convulsiona casi a diario y sabe que ésa es su espada de Damocles. Cada ataque conlleva un riesgo fatal. Su vida se llena de intensidad romántica cuando conoce a Natalia.



La muestra incluye la obra 'Con alas para volar', que cuenta la historia de Roberto Nieves, un piloto de aerolínea quien se enamora de Pamela, una publicista, quienes procrean un hijo llamado Tito Nieves, el mismo que hace todo lo posible para que se vuelvan a unir luego de estar peleados.



En la cinta los protagonistas son representados por afroecuatorianos de estatus alto, con la intención de cambiar el estereotipo que se tiene sobre ellos como personas de bajos recursos. Se aborda la temática de separación familiar, en un género cómico-dramático con mensaje espiritual.



La película '2 papás en Navidad' cuenta la historia de Belén, una joven con síndrome de Down que fue abandonada por su padre biológico.



Creció con su madre y su padrastro quienes fueron su ejemplo y soporte espiritual para convertirse en una exitosa nadadora olímpica. Después de 20 años regresa su padre, situación que incomoda a todos pero en Navidad la familia y el perdón es fundamental.