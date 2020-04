China excluye a perros y gatos de listado de animales comestibles

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

China elaboró nuevas pautas para reclasificar a los perros y gatos como mascotas en lugar de ganado, dijo el Ministerio de Agricultura, en el marco de la respuesta del país al brote de coronavirus, una medida que Humane Society International llamó un potencial "punto de inflexión" en el bienestar animal.

Aunque la carne de perro sigue siendo un manjar en muchas regiones, el Ministerio de Agricultura indicó en un aviso publicado el miércoles 8 de abril de 2020 que los perros y los gatos ya no serían considerados como ganado.



La cartera usa esa designación para animales que pueden criarse para proporcionar alimentos, leche, pieles, fibras y medicamentos, o para cubrir necesidades de disciplinas deportivas o del Ejército.



"En lo que respecta a los perros, junto con el progreso de la civilización humana y la preocupación pública y el amor por la protección de los animales, los perros han sido 'especializados' para convertirse en animales de compañía, e internacionalmente no se consideran ganado, y no serán clasificados como ganado en China", indicó.



La hipótesis de consenso es que el coronavirus se originó en murciélagos de herradura, y que se habría transmitido a los humanos por especies intermedias a la venta en los mercados de la ciudad de Wuhan, donde se identificó por primera vez el patógeno.



Posteriormente, China prohibió la cría, el comercio y el consumo de vida silvestre, y revocó todas las licencias existentes. También ha prometido revisar la legislación para hacer que la prohibición sea permanente.



El consumo de perros se ha vuelto cada vez más impopular en China, y la ciudad sureña de Shenzhen fue la primera en prohibirlo el mes pasado.



Sin embargo, Humane Society, un grupo de bienestar animal, estimó que alrededor de 10 millones de perros al año todavía se sacrifican en China por su carne, incluidas las mascotas robadas. La ciudad de Yulin, en la región de Guangxi, celebra un festival anual de carne de perro en junio.

"Este borrador podría señalar un punto de inflexión para la protección de los animales en China", dijo Wendy Higgins, portavoz de Humane Society International.