China prohíbe videojuego que permite crear virus para convertirlo en pandemia

El popular videojuego Plague Inc, que permite crear un virus para diseminarlo a través de planeta, fue retirado de la tienda de aplicaciones en línea del gigante informático Apple en China, anunció su desarrollador en plena epidemia del coronavirus.

Los usuarios en China no podían descargar Plague Inc en la App Store el viernes 28 de febrero del 2020, después de que la autoridad de regulación de Internet ordenó su retirada por su contenido “ilegal”, informó Ndemic Creations, empresa creadora del videojuego.



“Tenemos inmenso respeto por nuestros jugadores chinos y estamos consternados al enterarnos de que no pueden acceder ni jugar con Plague Inc”, comentó Ndemic en un comunicado.

Las descargas del videojuego Plague Inc tienen un repunte cada vez que se detecta una nueva epidemia, como el Covid-19. Foto: Pixnio.

La empresa, con sede en Reino Unido, indicó que ha tratado de contactar a la administración china del ciberespacio “para entender sus preocupaciones y trabajar con ella para encontrar una solución”.



Esta poderosa autoridad gubernamental no respondió el viernes 28 de febrero del 2020 al pedido de información de la agencia AFP . Tampoco Apple había reaccionado.



Ndemic dice ignorar si esta prohibición está relacionada con el epidemia del nuevo coronavirus, que ha dejado cerca de 2 800 muertos en el país.

Desde que salió hace ocho años, Plague Inc. cuenta con unos 130 millones de jugadores en el mundo. El objetivo del juego es crear nuevos tipos de virus infectando a un 'paciente cero' para después propagarlo lo más posible para destruir el planeta.



Cada vez que surge una epidemia real como el Ébola o ahora el Covid-19, el número de descargas se dispara.

Video: YouTube, cuenta: Ndemic Creations

El juego simula situaciones cercanas a realidades científicas sobre la difusión de enfermedades, asegura Ndemic, para quien Plague Inc fue reconocido como una herramienta pedagógica por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidense.



Los jugadores chinos manifestaron el viernes su rabia. “Yo jugaba desde hace mucho tiempo, ¡estoy furioso! eso me ha permitido aprender mucho sobre enfermedades infecciosas”, lamentaba un usuario de la plataforma Weibo.



Otros internautas acusaban a Apple de haberse plegado a las directivas de las

El gigante californiano había sido señalado en el pasado por la retirada de aplicaciones en China, entre ellas, recientemente, un servicio de cartografía utilizado por el movimiento prodemocracia hongkonés.