China prohibirá las bolsas de plástico y la vajilla de un solo uso en restaurantes

China prohibirá las bolsas de plástico no biodegradables en las grandes ciudades así como los sorbetes de un solo uso en restaurantes en un intento de reducir los desechos para luchar contra la contaminación ambiental.

El país, uno de los mayores usuarios de plástico del planeta, pretende reducir un 30% el uso de productos no biodegradables, así como las vajillas de plástico de los restaurantes en las mayores ciudades en cinco años.



En un documento publicado el domingo 19 de enero del 2020, la Comisión para la Reforma y el Desarrollo Nacional y el ministerio de Ecología y Medio Ambiente anunciaron que la producción y la venta de poliestireno expandido desechable y utensilios de plástico en restaurantes quedarán prohibidos para el final de año.



El plan también es prohibir los sorbetes no biodegradables de un solo uso en la industria de la restauración este año, mientras los hoteles deberían restringir el uso de productos plásticos desechables para 2022.



Las autoridades aseguraron que para 2025 esperan controlar efectivamente la polución de plásticos y reducir la cantidad de desechos en los vertederos de ciudades clave, además de establecer un sistema de gestión.



La decisión para reducir la polución se produce tras décadas de rápido crecimiento y gran producción de desechos.



China generó 210 millones de toneladas de desechos en 2017, según datos del Banco Central. Para 2030, estos podrían elevarse a 500 millones de toneladas.



El proyecto también contempla los envoltorios de plástico en servicios postales.



Los centros de envío postal en ciudades como Pekín, Shanghai y Jiangsu prohibirán el uso de envoltorios plásticos no biodegradables y bolsas de plástico desechables para finales del 2022.

Más de 2 300 millones de paquetes fueron enviados el año pasado coincidiendo con la orgía consumista del Singles Day (Día del soltero) , según la autoridad postal de China.