Poblado de China tiene más de 10 000 casos de enfermedad bacteriana tras fuga de laboratorio

Más de diez mil personas han dado positivo a brucelosis, una enfermedad bacteriana, en Lanzhou, noroeste de China. El brote, según revelaron funcionarios del gobierno municipal, fue causado por una fuga en una compañía biofarmacéutica.

“Al 30 de noviembre, había 79 357 pruebas locales [para la brucelosis], incluidas 10 786 pruebas repetidas y 68 571 pruebas reales. Hubo 10 528 personas que dieron positivo al anticuerpo confirmado por el CDC de Gansu”, dijo este jueves 3 de diciembre del 2020 la Comisión de Salud de Lanzhou, señaló el portal CNN en español.



La compañía biofarmacéutica de Zhongmu Lanzhou, responsable del brote en julio del 2019, produce vacunas para animales.



La brucelosis es una enfermedad bacteriana transmitida por el ganado o los productos animales. Generalmente no es contagiosa entre los humanos. Los síntomas de la enfermedad, según el sitio web la Clínica Mayo, "pueden incluir fiebre, dolor en las articulaciones y fatiga".



Generalmente la brucelosis puede ser tratada con antibióticos, no obstante, "el tratamiento dura desde varias semanas hasta meses y la infección puede reaparecer".



A principios de noviembre, el gobierno de Lanzhou informó que 6 620 habían dado positivo desde 2019. Los funcionarios de salud no informaron ninguna muerte en la actualización de este jueves 3 de diciembre.