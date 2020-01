China no descarta contagio entre humanos de neumonía vírica similar al SARS

LEA TAMBIÉN

Las autoridades sanitarias de Wuhan, en el centro de China, indicaron hoy, 15 de enero del 2020, que no descartan la posibilidad de contagio entre humanos en el brote de la neumonía originada en la ciudad por un nuevo tipo de coronavirus similar al del síndrome agudo respiratorio grave (SARS).

En un comunicado publicado hoy en su página web oficial, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan explica que, aunque no se ha probado todavía ningún caso de contagio entre humanos, la posibilidad de que se produzca de forma "limitada" no se puede descartar.



Eso sí, las autoridades locales creen que "el riesgo de contagio continuado entre humanos es bajo".



La alerta sobre la propagación del virus se elevó después de que se conociera hace dos días el primer caso detectado fuera de China, el de un tailandés que había visitado Wuhan.



Las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento apuntan a que el origen del brote está en un mercado de marisco de la ciudad, capital de la provincia de Hubei, que ya ha sido cerrado y desinfectado y donde se han encontrado muestras de productos que han dado positivo en el nuevo coronavirus.



Eso sí, la Comisión reconoce que hay casos que no han tenido contacto directo con el mercado, como el de un matrimonio en el que el marido, trabajador de la citada lonja, desarrolló la enfermedad antes que la esposa, pero ella negó haber acudido al recinto.



Por ahora se está vigilando a más de 700 de los considerados "contactos cercanos", que son las personas que han vivido, trabajado, viajado o estudiado junto con los afectados por el virus, así como al personal médico que trató inicialmente a los pacientes sin la protección adecuada.



El período de cuarentena y observación establecido por las autoridades es de 14 días, explicó la Comisión.



Hasta el momento, según las cifras oficiales, se han detectado 41 casos en Wuhan, de los que siete se han curado y han sido dados de alta mientras que otros seis todavía se encuentran en estado grave, y otro, un hombre de 61 años, falleció el pasado el pasado día 9.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció ayer que se han puesto en marcha medidas de prevención y control de infecciones en hospitales de todo el mundo ante la aparición de este nuevo coronavirus y la posibilidad de que haya "contagios masivos".



Por ahora, la OMS no ha emitido alertas sobre visitas a Wuhan ni ha establecido un comité de emergencia para esta enfermedad.



Según explicó un portavoz del organismo, laboratorios chinos ya secuenciaron el genoma del coronavirus y facilitaron esos datos a la comunidad sanitaria mundial para ayudar en el diagnóstico de posibles casos fuera del país.



Este brote generó alarma al recordar a la situación vivida en 2003, cuando el SARS se extendió por el país provocando un total de 646 muertes (813 a nivel mundial), según datos de la OMS.



De acuerdo con esa institución, entre un 14 y un 15 % de los casos de SARS acaban en fallecimiento, mientras que en el caso del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), una enfermedad también producida por un coronavirus, la cifra se eleva al 35 %.



Hasta el momento se conocían tan solo seis tipos de estos agentes infecciosos: cuatro de ellos solo causan afecciones respiratorias leves similares a un resfriado y los otros dos son los responsables del SARS y del MERS.



Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan hasta el momento son fiebre y fatiga, acompañada de tos seca y, en muchos casos, disnea (dificultad para respirar).