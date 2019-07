La Chilindrina dice que fue el 'primer amor' de Luis Miguel

LEA TAMBIÉN

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, más conocida por su personaje La Chilindrina, confesó que fue el “primer amor” del cantante mexicano Luis Miguel. Las declaraciones las hizo durante una entrevista en el programa peruano 'El valor de la verdad’ el pasado 27 de julio de 2019.

Nieves fue entrevistada por el presentador Beto Ortiz. El programa consiste en una sesión de preguntas al invitado cuyas respuestas son validadas por un polígrafo. En total, la actriz respondió 21 preguntas que giraron en torno a su vida amorosa, su relación con otros miembros del elenco de las series de Roberto Gómez Bolaños y más.



En un punto de la entrevista, Ortiz le preguntó a de las Nieves: "¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?" Después de tomar aire y cuestionar de dónde saca tanta información la prensa, respondió: “La verdad es que sí”. En la pantalla del set se mostró una imagen del cantante cuando era adolescente y de Nieves visiblemente más joven.



Al ver la fotografía, ella dijo: “Sí ya es mucho tiempo de nuestros amores”. Ambos se conocieron en la época en la que Luis Miguel empezaba su carrera como artista con el éxito 1+1=2 enamorados, parte de 'Un Sol', el álbum debut de estudio del 'Sol de México'.

La intérprete relató cómo se conoció con el cantante. Contó que se encontraba tomando el sol en los exteriores del hotel en que se estaba para la producción de un capítulo del ‘Chavo del 8’ cuando veía que un yate pasaba una y otra vez frente a ella.



Le empezaron a silbar y le decían: “Ay mira qué bonita chica”. Nieves no sabía si se referían a ella: “¿de quién estarán hablando? Y me di cuenta que era yo”, dijo. Luis Miguel le habría dicho: “Oye nena, ¿tú sabes quién soy yo?. Le dije No. ¿Tú sabes quién soy yo?” Y él respondió: “sí, tu eres La Chilindrina”. “Y tú eres mi amor soñado”, contestó Nieves.



Posteriormente el ‘Sol de México’ la habría invitado a su yate a disfrutar de una bebida gaseosa. “Y vimos el atardecer tan bonito y tan romántico”. Luego del paseo un paparazzi les habría tomado la foto que circula de los dos. “Para que él no diga que no fui su primer amor”, finalizó la actriz.

Ortiz le preguntó que hubiese hecho Don Ramón si se daba cuenta que se fue con Luis Miguel, La Chilindrina dijo que “le sacaba toda la lana y pagaba todas las deudas y los 10 meses de renta que debía a la vecindad”.