La razón por la que la Chilindrina no ha llorado tras la muerte de su esposo

El pasado 15 de septiembre del 2019, Gabriel Fernández, el esposo de la actriz María Antonieta de las Nieves, murió. En sus primeras declaraciones tras el deceso, la intérprete mexicana que dio vida a la Chilindrina, dijo que la partida del hombre, que fue su esposo por casi 50 años, significó un cambio total en su vida. Sin embargo, de las Nieves no ha llorado por perder a su marido.

Así lo confesó la propia actriz en entrevista con el programa de variedades mexicano 'Ventaneando' en el que la actriz también dio detalles de cómo fueron los últimos meses junto a su esposo y de cómo su relación se fortaleció con el trabajo que los dos hicieron juntos.



De las Nieves aseguró que ella y su esposo fueron una pareja que siempre cumplió las promesas que se hizo, a excepción de la última. "Yo le dije, quiero que me jures que el día que te vayas me vas a agarrar la mano y en ese momento me vas a llevar... pero no me jaló, no quiso jalarme", dijo la actriz.

Gabriel Fernández, quien fue narrador de los programas de Chespirito y esposo de María Antonieta de las Nieves, murió el pasado domingo 15 de septiembre del 2019 en México. Foto: Twitter/@LaChilindrina.

La Chilindrina añadió que no estaba segura de cómo retomar su vida y que no ha podido "derramar una sola lágrima" desde la muerte de Fernández. Su serenidad, dice, se da "porque él no se ha ido, él está conmigo. En eso quedamos muchos años atrás".



De las Nieves reconoció que armó una especie de altar en su casa en el que descansan las cenizas de su marido. "Lo incineramos y tengo una chimenea en la casa y en frente de la chimenea puse a Gabriel, le puse unas velas, sus santos que siempre llevaba a todos lados, abajo unas orquídeas que me mandaron de regalo y no lo he podido extrañar, porque ahí lo veo".



Durante el programa se mostraron imágenes de una rueda de prensa que había tenido lugar horas antes de la entrevista y a la que la actriz llevó la urna con las cenizas de Fernández. "Mira, ahí está mi viejo, mira que lindo", dijo de Las Nieves cuando apareció en pantalla abrazando la urna y sosteniendo un león de peluche.

La actriz llevó la urna de su esposo a una rueda de prensa. En su mano sostiene un león que simula el peso de la mano de Fernández y al que le coloca su perfume. Foto: captura.



"¿Cómo lo puedo extrañar?", dijo la actriz, "si siempre estoy acostada en mi cama, porque no tengo ganas de hacer otra cosa, y es lo único que estoy viendo. No solamente no lo extraño, lo siento aquí, está pegado a mi. Lo único es que no me habla y que lástima, porque tenía una voz tan bonita", aseguró.



La intérprete contó que la funda que cubría la almohada de su esposo fue reemplazada por una camiseta que su nieta le trajo de Europa. "Cuando regresó ya estaba el abuelo en cama muriéndose y dijo 'lástima, ni siquiera la vio el abuelo, ni la usó'. Y le dije 'ahorita la va a usar mi vida'. Sobre el camisón que te ponen en el hospital le puse la camiseta, le saqué fotos, y cuando ella salió de cuarto me la echó en mi bolsa y esa camiseta ahora es la funda de la almohada de mi marido".

Así, la actriz siente que su esposo aún la acompaña a todos lados como lo hizo en vida e incluso en la cama en la que compartían. "Solo que ahora duerme así", dijo La Chilindrina, señalando con sus brazos la posición en la que las almohadas se colocan sobre una cama.

