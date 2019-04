Chile lanza la COP25 con 'voluntad firme' contra el cambio climático 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó este jueves 11 de abril del 2019 de forma oficial la celebración a final de año en Santiago de la cumbre sobre cambio climático COP25 y pidió para esa cita mundial "voluntad más firme, mucho más comprometida" para cumplir en favor del medioambiente.

En ese sentido, instó a los Gobiernos a apurarse a la hora de tomar decisiones para combatir el cambio climático ante los "signos de debilidad" que muestran algunos países al respecto.



"Hay países que se retiran de los acuerdos de la COP, que no asumen compromisos verdaderamente exigentes, hay otros que los asumen pero no los cumplen. Eso es lo que tenemos que cambiar", añadió Piñera.



El mandatario chileno encabezó en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, el lanzamiento oficial de este encuentro internacional que se llevará a cabo en la capital chilena en diciembre.



En ese sentido, Piñera destacó que está prevista la presencia de 195 países y la llegada a Santiago de unas 25 000 personas en el marco de la COP25, por lo que se construirá en los próximos 8 meses un recinto en la zona de Cerrillos, al suroeste de la capital, que pueda acoger la magnitud del evento.



"La realización en diciembre de este año en nuestro país de la COP25 es tan importante porque es el encuentro de mayor importancia y con mayor capacidad de tomar decisiones que tenemos en la humanidad para hacernos cargo de este problema. Es una extraordinaria oportunidad que sin duda no podemos desperdiciar", agregó.



Piñera indicó que el planeta lleva "mucho tiempo dando verdaderos gritos de angustia" y señaló la responsabilidad del ser humano en el calentamiento global.



"Eso es una buena noticia, porque si no fuera responsabilidad nuestra no tendríamos nada que hacer. Precisamente porque lo hemos causado nosotros, somos nosotros los que podemos cambiar el curso de la historia", puntualizó el presidente chileno.



Asimismo aprovechó la oportunidad para criticar a aquellos que "en forma muy liviana y voluntarista declaran su escepticismo sobre las causas de este fenómeno" y a los que "con gran irresponsabilidad y desidia postergan permanentemente la acción".



"El calentamiento global y el cambio climático sigue cobrando víctimas. Sigue creciendo el nivel del mar, sigue aumentando la acidificación de los océanos y matando a muchas especies, sigue avanzando el derretimiento de nuestro glaciares, continúa la extinción de especies de flora y fauna a una velocidad nunca antes conocida", señaló Piñera.



"Esta cumbre va a ser una tremenda oportunidad para que Chile y el mundo tomen verdadera conciencia de que el tiempo se está agotando y cada día las metas se hacen más urgentes y requieren más ambición y más exigibilidad. Por esa razón llegó el tiempo de la acción", destacó el mandatario.



Además puso a Chile como ejemplo de compromiso y destacó que los compromisos contra el cambio climático asumidos por el país austral en 2016 al firmar el Acuerdo de París, con fecha límite para 2030, podrían haber sido cumplidos para el momento de la celebración de la COP25.



"Esta cumbre COP25 es sin duda una gran oportunidad para contribuir a que el mundo entero tome la conciencia que aún no ha tomado en esta materia y que podamos cambiar el curso de la historia y detener esta carrera demencial hacia un verdadero suicidio colectivo, como decía el papa Francisco", finalizó el presidente.