‘Chespirito’ saldrá de las pantallas; hijo de Roberto Gómez Bolaños lo confirma, Florinda Meza dice que es inexplicable

Roberto Gómez Fernández, hijo del recordado Roberto Gómez Bolaños, lamentó el sábado 1 de agosto del 2020 que ‘Chespirito’ haya quedado fuera de las pantallas del mundo. Lo hizo por medio de su cuenta de Twitter en un mensaje en el que aseguró que su familia “seguirá luchando” para que el legado de su padre vuelva a la televisión.

Sin dar mayores detalles sobre lo ocurrido en México, Gómez Fernández escribió: “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté ‘Chespirito’ en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”.



Su mensaje tomó por sorpresa al mundo. Graciela Gómez Fernández, hermana de Roberto, comentó que “es una pena que quien más se benefició de los programas de ‘Chespirito’ hoy afirmen que ya no valen nada”.

Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia. — GRACIELA GOMEZ FDZ (@GracielaGomezF) August 1, 2020



La viuda de Gómez Bolaños, Florinda Meza, uno de los personajes históricos de los programas desarrollados por el comediante mexicano, escribió hace pocos minutos en Twitter: “Nunca pensé que me llegara a suceder... ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”.



La actriz de 71 años, hizo la pregunta: “¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito?”. Y respondió: “Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020





Un mensaje llamó la atención en Brasil



Las alarmas se encendieron el viernes 31 de julio del 2020 cuando la cadena brasileña SBT, que tiene los derechos de transmisión de los shows de ‘Chespirito’, emitió un comunicado en el que informó que a partir del sábado 1 de agosto del 2020 no emitiría más episodios.



SBT atribuyó el cese de la emisión de los capítulos de ‘Chespirito’ a “un problema pendiente a ser resuelto con el titular de los derechos de las historias” en México.



El comunicado de SBT, citado en varios medios brasileños, hace referencia tanto al ‘Chavo del 8’ como al ‘Chapulín Colorado’ y al programa ‘Chespirito’ en el que los actores de la bonita vecindad se transformaban en entrañables personajes alrededor del ‘Chómpiras’, el Doctor Chapatín, entre otros.

“Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente”, señaló Florinda Meza. “Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”. La actriz enfatizó; “Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”.