El argentino Mauro Colagreco gana tres estrellas Michelin en Francia

El chef Mauro Colagreco, al mando del restaurante Mirazur, en la Costa Azul francesa, consiguió este lunes 21 de enero del 2019 tres estrellas Michelin en el palmarés 2019 de la prestigiosa guía gastronómica, lo que le convierte en el primer argentino y en el único extranjero en activo en el país en lograr tal distinción.

La guía destacó que Colagreco ofrece a sus clientes "un paréntesis gastronómico único" con platos que "siguen invariablemente los ciclos de las estaciones" y ensalzan "con delicadeza y sutilidad" tanto los productos del mar y de la montaña como las frutas y legumbres que cultiva.



Junto a Mirazur, en la localidad de Menton, el otro establecimiento en alcanzar ese Olimpo fue Le Clos des Sens, en Annecy le Vieux (este), donde Laurent Petit y su equipo firman platos "de excepción", sobrios, "pero siempre elegantes".



En total, la Guía Michelin se enriqueció este año con 75 nuevos establecimientos que han conseguido una, dos o tres estrellas, un récord hasta la fecha.



La ceremonia tuvo lugar en París y promovió con dos estrellas a cinco nuevos restaurantes: Au Coquillage, en Cancale (oeste); AM par Alexandre Mazzia, en Marsella (sur); La Maison d C té, en Loir et Cher (centro); y David Toutain y La Scne, ambos en la capital francesa.



Otras 68 direcciones se estrenaron con una estrella, en manos de "chefs desbordantes de pasión y de talento", como Guillaume Sanchez, del parisino NESO, que nació en 1990 y según la guía demuestra ya "una marcada identidad culinaria".



El director regional de las guías Michelin, Gwendal Poullennec, destacó en un comunicado que la selección de este año refleja "una Francia que sobresale en todos los frentes", desde un destacado dinamismo regional hasta un "número inédito" de direcciones premiadas dirigidas por mujeres.

El diario Le Point detalló que perdieron su tercera estrella La Maison des bois y el Astrance, mientras que seis pasaron de dos a una y casi 60 se quedaron sin la única que tenían.