Charlize Theron relató la noche en que su madre mató a su padre para defenderse

Era 1991 y Charlize Theron -la actriz ganadora del Oscar por su brillante actuación en ‘Monster’- cumplía 15 años. Ella vivía una adolescencia difícil en el centro de un hogar donde la violencia intrafamiliar, ejercida por su padre, crecía en escala. La incertidumbre crecía cuando, en un ataque de furia, el hombre ingresó a su casa intoxicado de alcohol y dispuesto a violentarlas.

Gerda, su madre, no tuvo opción: lo asesinó en defensa propia. Ese capítulo en la vida de la artista se mantuvo en reserva hasta este martes 17 de diciembre del 2019, cuando relató el trágico incidente a la cadena estadounidense National Public Radio (NPR).



Theron -ahora de 44 años- no se siente avergonzada por lo ocurrido, aclara. Ella recuerda que aquel día, estaba sola con su madre. La noche era tranquila cuando los golpes en la puerta ya auguraban la llegada del padre. “Él estaba tan borracho que no se entendía cómo pudo caminar cuando ingresó a nuestra casa con una pistola”, rememora la intérprete.



La actriz recuerda que se apoyaron contra la puerta de su habitación que él estaba tratando de empujar. “Así nos encontrábamos cuando él debió retroceder un paso hacia atrás y disparó tres veces atravesando la puerta. Ninguna de las balas nos alcanzó. Fue un milagro”, contó.



Gerda -quien también tenía un arma en su poder para defenderse- decidió disparar. El hombre no sobrevivió. Sobre ese momento, la artista dice con firmeza: “Ella puso fin a la amenaza, fue en defensa propia”.

Cuando intenta pensar en un recuerdo sobre su padre, solo llega uno: el de un hombre enfermo que siempre padeció de alcoholismo. Pero no le intimida hablar de ello. En cambio, piensa que es una forma de visibilizar la enfermedad. “Creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en este tipo de situaciones. Para mí esta historia es lo que significa crecer con adictos y lo que eso puede provocarle a una persona”.



Para ella, lo que vivió su madre fue una “situación desesperada” que mantenía a la familia atrapada. “Lo imprevisible que es vivir diariamente con un adicto, una persona machista es algo que queda dentro de ti para el resto de tu vida, más que el hecho concreto que sucedió una noche”, confiesa.

Por las circunstancias del asesinato, la Justicia estadounidense absolvió a la madre de todos los cargos, al considerar que actuó en defensa propia.



Theron siempre ha rendido tributo a su madre Gerda; es su símbolo de fuerza y admiración. “Ella ha sido quien siempre me ha dicho que fuera valiente, no sé quién podría haber llegado a ser sin ella y sin sus palabras. Es una inspiración en mi vida, dijo.