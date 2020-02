El 'Cha Cha Slide', el peligroso reto viral que puede acabar en un accidente de auto

LEA TAMBIÉN

El 2020 pasará a la historia como el año en el que surgieron los retos más peligrosos. Hace unas semanas se dio a conocer el 'Rompecráneos Challenge', un reto viral que estaban siguiendo miles de jóvenes y que ponía en riesgo la vida. Pues ahora toca el turno del 'Cha Cha Slide', que puede provocar un accidente en la carretera, poniendo también en peligro al resto de conductores.

Según información del portal hindustantimes, al igual que otros muchos retos de este 2020, este nació en la red social TikTok. ¿En qué consiste? En realizar una serie de maniobras al ritmo de la música con el auto. Sólo necesitas dos cosas para hacer el reto: un vehículo y la canción 'Cha Cha Slide' del cantantate norteamericano 'Mr C The Slide Man' de fondo.



Esta canción tuvo éxito hace más de 20 años, y ahora regresa con más fuerza que nunca, aunque no precisamente con un buen propósito. En el estribillo de la canción se dice varias veces 'ahora a la derecha' y 'ahora a la izquierda'. Por lo tanto, lo que debe hacer el conductor es seguir las indicaciones de la canción.



Tras el peligro que conlleva, varios usuarios de TikTok han borrado sus videos porque han estado a punto de provocar un accidente.