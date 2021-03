Actor de la serie 'Enfermeras' fue atacado con disparos durante un asalto; le practicaron una operación

El actor venezolano César Manzano, quien interpreta al Dr. Obando en la serie 'Enfermeras' de RCN, compartió en su cuenta de Instagram la pesadilla que vivió por cuenta de la inseguridad en Bogotá.

"Me atracaron bajando de la montaña", escribió Manzano, quien relató que hace unas semanas fue a los cerros de la capital a hacer actividad deportiva. Cuando se disponía a bajar, aseguró, se topó con un joven, quien, al parecer bajo efectos de sustancias psicoactivas, lo amenazó con un arma de fuego para robarlo.



"Me llevó por caminos mientras crecía en mí la sensación de que todo iba a terminar muy mal", dijo el actor.



De acuerdo con su testimonio, en un momento decidió abalanzarse contra el delincuente para quitarle el arma. Forcejearon hasta que ambos cayeron por una loma.



"Alcancé a ponerme de rodillas, pero ya el joven estaba parado a mi lado. Me dio un cachazo en la cabeza, luego otro, y luego otro, la sangre comenzó a bañarme la cara, ahí sentí que había llegado el final", se lee en el dramático relato de Manzano

Cuando el actor se percató de que el joven estaba apuntándole en la cabeza con el arma, dijo, no sintió miedo sino "una profunda paz y gratitud". "Me entregué a Dios", aclaró, al tiempo que manifestó que pensó mucho en sus dos hijas y que sintió una fuerza que le decía que todo iba a estar bien.

'Volví a nacer'

El relato continua: "El joven me apuntó a la cabeza y sonó un disparo sordo, salió mucho humo del arma, olió a pólvora, pero no sentí nada. Miré al joven, que cambió su expresión. Su mano comenzó a temblar y volvió a activar el gatillo una, dos, tres, y cuatro veces, pero el arma solo hacía 'clic'".



Todo cambió en el quinto intento, según Manzano. "Sonó un disparo, sentí la trayectoria de la bala que se doblaba en el espacio y sentí una quemadura en la cara, como si me hubiesen echado fuego en la boca".



Hubo silencio. Acto seguido, ambos corrieron en direcciones contrarias. El actor, aturdido y mareado, llegó a la portería de su edificio, desde donde fue trasladado de urgencia a un centro médico.



Debido a la herida que le causó el impacto, se tuvo que someter a una cirugía y a un procedimiento de reconstrucción de dentadura.



Y agregó: "Definitivamente volví a nacer, una parte de mí quedó en la montaña, una muerte pasó, al escuchar el primer disparo escuché el sonido de un cuerpo inerte cayendo al piso, como si una parte de mí sí murió. Dios me dio una segunda vuelta, y la pienso honrar llenando de luz y amor todas mis acciones, es así de simple".



La recuperación del actor avanza satisfactoriamente. De hecho, hace unos días él mismo publicó una fotografía en la cual se le ve en el set de 'Enfermeras'. "Nunca antes en mi vida significó tanto volver a un set de grabación", escribió.