Siete datos curiosos sobre la cerveza en su Día Mundial

El Día Mundial de la Cerveza se celebra cada año el primer viernes de agosto. Este 2018, el día para celebrar esta bebida se lleva a cabo este viernes 3 de agosto. La fecha de conmemoración se dio por primera vez en un bar de Santa Cruz, en California (Estados Unidos), en 2008.

El motivo de este agasajo fue el de agradecer a todas las personas que hacen posible la producción de esta bebida de cebada fermentada a escala global. Con motivo de esta festividad, EL COMERCIO preparó siete datos curiosos sobre la cerveza.



Su origen



Algunos historiadores aseguran que la cerveza es tan vieja como el pan. Estiman que apareció en la región de Mesopotamia (actual Irán) entre los años 10 000 y 6 000 antes de Cristo. Sin embargo, esta bebida, tal y como la conocemos en la actualidad, comenzó a circular en Europa desde el siglo XIII.



Prohibido estropear la cerveza



La elaboración de la cerveza era un procedimiento sumamente delicado en Babilonia. Si un cervecero estropeaba la fabricación de una tanda, se le condenaba a muerte. No solamente eso, sino que la persona debía morir ahogada en el barril que echó a perder.



Una catástrofe



En Inglaterra en 1814, varios contenedores de cerveza se rompieron. La fuga ocasionó que un millón y medio de litros de cerveza fueran vertidos en las calles de Londres, lo cual provocó una enorme inundación. El resultado de esta catástrofe fue de ocho muertos y dos edificios tuvieron que ser demolidos.



Salvados por la cerveza



Durante el otoño de 1848 en Londres, se registró la segunda gran epidemia de cólera. John Snow, padre de la epidemiología, descubrió a través de datos demográficos de la zona sur de la ciudad que las fuentes de agua estaban contaminadas por aguas residuales. El único sector de la zona en el cual no se registraban muertes fue en una cervecería ¿La razón? Los trabajadores de la fábrica no bebían agua, sino únicamente cerveza.



Para escoger entre cientos



A escala global existen alrededor de 500 tipos distintos de cerveza. Bélgica es el país con el mayor número de marcas en el mundo.



Cerveza gourmet



La cerveza más cara en el mundo se vende únicamente en un bar de Londres. El precio es exorbitante: cuesta alrededor de USD 1 000 una sola pinta.



Mitología



La cerveza no fue solo una bebida trascendental para muchas culturas a través de la historia; también formaba parte de los relatos mitológicos de muchas sociedades. Los vikingos creían que, al momento de morir, en el cielo (o Valhala, como ellos le llamaban), los esperaba una cabra gigante de cuyas ubres brotaban litros y litros de cerveza.