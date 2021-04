¿Por qué es mala idea tomarle una foto a su certificado de vacunación?

El periodo de confinamiento por la pandemia de covid-19 ha sido duro para todos, tanto en el aspecto de salud pública como de salud mental. Y por eso, es comprensible que una persona quiera anunciar a sus familiares, amigos, conocidos y al mundo en general que ya está vacunada.

Sin embargo, si usted quiere mostrar por redes sociales su alegría de haber sido inmunizado, tenga cuidado con lo que sube a Internet, pues puede ser usado en su contra por agentes maliciosos.



En este sentido, es preferible no subir una imagen de su certificado de vacunación. Si quiere actualizar a sus cercanos, ¿por qué no lo hace mejor tomándose una foto en el centro de vacunación?



El tema es que, al subir su certificado de vacunación, usted expone algunos de sus datos personales más importantes. Estos datos, como su número de identificación, su fecha de nacimiento, sus nombres completos, su número de teléfono, entre otros, son puntos de partida para conseguir muchísima más información sobre usted.



Con esta información, hay cibercriminales que se dedicarían varios días a indagar más sobre usted, conocer sus vulnerabilidades y estudiar su personalidad para intentar hacerlo caer en un fraude electrónico sin que usted se dé cuenta, o que se dé cuenta demasiado tarde.



La foto del certificado “es una forma de celebrar, pero lamentablemente a veces puede dejar al descubierto a las personas frente al fraude y el robo de identidad”, asegura Christopher Budd, Gerente senior de comunicaciones de amenazas globales de Avast.



El experto agrega que “la información específica sobre la vacuna, la fecha de vacunación y quién la administró podría permitir que alguien intente obtener acceso a información de salud personal haciéndose pasar por la persona llamando 'para verificar' algo”.



En otras palabras, lo del certificado de vacunación sigue la misma regla de por qué no debería subir una foto de tu cédula, de tu licencia de conducir o incluso de un pasaje de avión a redes sociales. Este tipo de prácticas pueden exponerlo al mundo del cibercrimen.



Específicamente en Ecuador, la exposición de datos personales no es un fenómeno nuevo. Cabe recordar que hay casos de filtraciones masivas de datos como el de Novaestrat, que involucran a un considerable porcentaje de la población ecuatoriana. Esto quiere decir que los datos de millones de ecuatorianos ya son públicos. Por lo mismo, los ciudadanos deben evitar exponerse aún más.