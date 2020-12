Nueva cepa de coronavirus que se propaga por Reino Unido tiene mutaciones clave, dicen científicos

Científicos británicos dijeron el martes que están tratando de establecer si la rápida propagación en el sur de Inglaterra de una nueva variante del virus que causa el covid-19 está relacionada con mutaciones clave que han detectado en la cepa.

Las mutaciones incluyen cambios en la importante proteína en forma de "espícula" que el coronavirus SARS-CoV-2 usa para infectar a las células humanas, indicó un grupo de científicos que rastrea la genética del virus, pero no está claro aún si estas lo están haciendo más infeccioso.



"Se están realizando esfuerzos para confirmar si alguna de estas mutaciones está contribuyendo o no a una mayor transmisión", dijeron en un comunicado investigadores del Consorcio covid-19 Genomics UK (COG-UK).



La nueva variante, que los científicos británicos han denominado 'VUI-202012/01', incluye una mutación genética en la proteína "espícula" que, en teoría, podría hacer que el covid-19 se propague más fácilmente entre las personas.



El gobierno británico citó el lunes un aumento en las nuevas infecciones, que según dijo puede estar relacionado en parte con la nueva variante, cuando pasó a la capital y muchas otras áreas al nivel más alto de restricciones por el covid-19.



Hasta el 13 de diciembre se habían identificado 1 108 casos de covid-19 con la nueva variante, sobe todo en el sur y este de Inglaterra, precisó Public Health England en un comunicado.



No obstante, en la actualidad no hay pruebas de que la variante tenga más probabilidades de causar infecciones graves por covid-19, indicaron los científicos, o que haga que las vacunas sean menos efectivas.



"Ambas preguntas requieren la realización de más estudios", dijeron los científicos de COG-UK.