Cifra récord de pingüinos no voladores y cormoranes en Galápagos

La Dirección del Parque Nacional Galápagos realizó un censo de pingüinos y cormoranes no voladores en esta área protegida. El resultado del conteo fue alentador ya que la cantidad de animales marcó una cifra récord desde la última vez que fueron contabilizados. En el caso de los cormoranes, en 1977, y los pingüinos, en 2006.

Según el censo, se reportan 2 290 cormoranes no voladores y 1940 pingüinos en las principales colonias. Para realizar el estudio, los individuos censados fueron adultos, tanto de cormoranes no voladores como de pingüinos. Esto quiere decir que existe una población adulta reproductiva ubicada en diferentes colonias en las islas Isabela y Fernandina e islotes Marielas, en el oeste del archipiélago de Galápagos.



El ministro del Ambiente, Paulo Proaño, destacó que uno de los resultados más destacados en el censo es la edad que tienen las especies. “El 86% de los individuos censados fueron adultos, tanto del cormorán no volador como del pingüino de Galápagos, siendo este valor positivo, porque significa que existe una población adulta reproductiva”, detalló.



Por otro lado, Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, explicó que la cifra récord de especies registradas en el censo se debe a los esfuerzos que se han realizado en esta área protegida para controlar a especies introducidas y el constante monitoreo de las aves.

Los pingüinos de Galápagos son la única variedad que habita y anida sobre la línea ecuatorial y es una de las especies más pequeñas de pingüino a nivel mundial, llegando a medir hasta 35 centímetros de altura, explicó el Ministerio del Ambiente en un comunicado.



Por otro lado, el cormorán de Galápagos habita en un área muy restringida y es el único en el mundo que perdió su capacidad de volar y desarrolló habilidades para bucear; junto al pingüino están considerados como amenazados dentro de la lista roja de especies en peligro de extinción de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, especifica la Cartera de Estado.