El 17 de diciembre reúne diversos hitos históricos, sociales y deportivos de gran relevancia mundial.

Más noticias

En esta fecha destaca el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales.

El medio Reporte Índigo señala que esta efeméride nació en 2003 para recordar a las víctimas de Seattle.

La fecha busca garantizar los derechos humanos y exigir entornos seguros para este sector.

📜 La importancia del 17 de diciembre en la historia

La historia de América registra un punto de inflexión en esta jornada. En 1830 murió el prócer Simón Bolívar en Santa Marta, Colombia.

De igual manera, en 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo con motor en Estados Unidos, según detalla la fuente T y C.

Otro suceso relevante ocurrió en 1917, cuando el Congreso estadounidense aprobó la Ley Seca para prohibir el comercio de alcohol.

No te pierdas de leer: Cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra: fecha y cómo verlo desde Ecuador

⚽ Hitos de la cultura y el deporte este 17 de diciembre

El mundo del entretenimiento y el fútbol presentan sucesos clave. En 1989, la cadena Fox emitió el primer capítulo de la serie animada ‘Los Simpson’ en territorio estadounidense.

En el ámbito deportivo, T y C destaca que San Lorenzo se convirtió en el primer equipo argentino en ganar dos torneos el mismo año en 1972.

Además, Boca Juniors alcanzó la “triple corona” en el año 2000 tras vencer a Estudiantes de La Plata.

😇 El santoral y las efemérides profesionales del 17 de diciembre

La religión católica honra hoy a San Lázaro, patrón de los enfermos y mendigos. Reporte Índigo menciona que también se recuerda a San Modesto de Jerusalén y a Santa Bega.

Por otro lado, la fecha coincide con el Día del Contador Público. Esta jornada reconoce la labor técnica de estos profesionales en la aplicación de normativas impositivas y resoluciones contables.

Te puede interesar: Reestructuración de Paramount impacta a MTV y la empuja a decisiones drásticas

Te recomendamos: