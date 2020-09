El cedro tiene ahora protección mundial

LEA TAMBIÉN

Los altares, puertas y figuras que se encuentran en las iglesias del Centro Histórico de Quito son muestras de que la explotación de cedro ha sido común a lo largo de la historia. Desde hace más de 300 años, el aprovechamiento de su madera fina ha ido en aumento, mientras disminuyen las poblaciones de estos árboles.

Ante la preocupación de que estos desaparezcan, el 28 de agosto del 2020 entró en vigencia una medida para proteger a las 19 especies del Neotrópico.



En agosto del 2019, Ecuador propuso incluir al género Cedrela en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). La iniciativa, presentada en la Decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes en Ginebra, Suiza, fue apoyada por 183 países.



Walter Palacios, investigador asociado del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), explica que su inclusión en el Apéndice II significa que la exportación de esta madera deberá cumplir con una serie de estrictos requisitos. Entre estos se encuentra la obtención de un certificado de las autoridades nacionales Cites que demuestra que el aprovechamiento de la madera no pone en riesgo a la especie.

Según un análisis de la Cites, que consta en la propuesta de Ecuador, en el período 2010 -2017 se exportaron 87 242,91 m3 de madera. El 99,67% fue asociado a la Cedrela odorata, que es la especie con mayor rango de distribución.



Palacios explica que la sobreexplotación, la deforestación, la pérdida de hábitat y el desconocimiento sobre sus poblaciones son razones para proteger a estos árboles.



En el 2007 ya hubo un pedido de Alemania de incluir al cedro en este documento, pero los países latinoamericanos y del Caribe expresaron su oposición y la Unión Europea rechazó la propuesta.



En los últimos 100 años, la distribución de la Cedrela odorata ha disminuido en un 28% debido a la deforestación y se estima que en los próximos 100 años se reducirá en un 40,4%.

Palacios cuenta que, en Ecuador, los cedros ahora se limitan a los flancos orientales y occidentales de los Andes. Especies como C. angustifolia, C. Kuelapensis y C. montana han perdido el 50% de su hábitat. “Hay especies que no han sido descritas y ya están en peligro de extinción”, dice.

El país tiene siete variedades de Cedrela y, junto con Perú, registra la mayor biodiversidad de cedros.



Janneth Santiana, botánica y miembro de la delegación ecuatoriana que elaboró la propuesta, explica que el siguiente paso es que los países de la región, donde se encuentran estas especies, realicen los estudios para conocer el estado de conservación, ubicación y factibilidad de aprovechamiento. Apunta que, además de la inclusión en el Apéndice II, se debe trabajar en otras líneas de acción como planes con las comunidades, universidades y el sector forestal.



El Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador dice que se está elaborando un mapa de zonificación del cedro, mientras se crea la normativa de aprovechamiento forestal.