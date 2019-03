Cecilia Roth: 'Hice siempre lo que honestamente sentía que tenía que hacer'

LEA TAMBIÉN

Con una trayectoria de más de cuarenta años a sus espaldas, la actriz argentina Cecilia Roth mira hacia atrás y asegura que ha hecho siempre "lo que honestamente sentía que tenía que hacer" y ha tenido la "certeza intuitiva" de ponerse "en el lugar donde quería estar".

"He tenido mucha suerte al estar en el lugar indicado en el momento indicado, y me siento agradecida y honrada", afirmó en un encuentro con periodistas Cecilia Roth, que este viernes recibe el Premio Retrospectiva en el vigésimo segundo Festival de Cine en Español de Málaga (sur).



Nació en una familia "donde el arte estaba muy integrado y muy trenzado con la vida cotidiana", y ya desde niña jugaba a actuar con su hermano, el músico Ariel Rot.



"Creo que actuar es jugar, y cuando no pueda jugar más y tenga que recordar el texto, dejaré de hacerlo", señala Roth, que considera que el arte "es libertad de creación, no ponerse límites, no autocensurarse e ir al fondo de uno mismo para expresar algo que no sabemos qué es y que nos sorprende en esos momentos".



En 1976 viajó a España con su familia, huyendo de la dictadura argentina, y con la "absoluta ingenuidad de pensar que sería por un año sabático".



"Venía de un país donde había que cerrar las persianas para no escuchar las sirenas en las calles, un país oscuro en el que por el solo hecho de ser joven eras sospechoso, un país con miedo, y encontré una España que estaba empezando a vivir una primavera".



Sentía "mucho miedo" en Argentina y se sintió "muy libre" en España, donde había entonces "un cine que hablaba mucho sobre la Guerra Civil y sobre lo que no se había podido hablar hasta entonces".



Al mismo tiempo había "otro cine", de cineastas como Pedro Almodóvar o Iván Zulueta, "con más desparpajo y menos solemne, que hablaba más del presente y menos del pasado", y ella se "asoció a esa mirada".



Sobre su trabajo con Almodóvar aseguró que siempre ha dirigido igual, "con mucha claridad y pidiendo exactamente lo que quiere".



"Uno debe entender su lenguaje y su manera de expresarse para llevarte al punto donde quiere, al que crees que no vas a llegar, pero por su capacidad de director llegas a sitios desconocidos de ti misma".



Ganadora de dos Premios Goyas del cine español, cuando logró el primero le "temblaban las piernas", porque no pensaba que con una coproducción hispano-argentina como 'Martín (Hache)' tuviera "ni la posibilidad de ser nominada", por lo que fue "una experiencia desconcertante". El segundo lo lograría precisamente por un filme de Almodóvar, 'Todo sobre mi madre'.



Respecto al teatro, cree que ahí el actor "es el dueño de la situación", mientras que el cine "es del director", y el escenario es "fundamental para un actor".



"El vivo es muy fuerte, no hay repetición posible, si algo sucede mal o te equivocas tienes que arreglarlo de alguna manera, el público está delante y es parte de la ceremonia, y cada noche es distinta", asevera la actriz, que "necesita" hacer teatro al menos "una vez cada dos años".



Sobre la igualdad, lamenta que todavía no se haya producido "un cambio muy notorio", pese a que las mujeres están "luchando para que el cambio se note verdaderamente delante y detrás de las cámaras".



"Todavía no gozamos de igualdad, ni desde el punto de vista económico ni de los personajes e historias. Como generalmente los guionistas son hombres, cuentan historias de hombres en las que las mujeres somos generalmente parte de la historia apoyando la historia del varón, aunque hay excepciones".