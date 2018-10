La cantante Cecilia Calle abandonó la agrupación Kiruba

LEA TAMBIÉN

Por medio de un mensaje difundido este 23 de octubre del 2018, la agrupación ecuatoriana Kiruba anunció que la cantante Cecilia Calle tomó la decisión de abandonar el grupo. El texto también fue compartido por la intérprete en sus redes sociales personales.

"Ceci: ¡fuiste, eres y siempre serás una Kiruba! ¡Gracias por todo" dice el texto que acompaña la imagen que anuncia la salida de Calle de la banda ecuatoriana. La fotografía es un mensaje escrito por la intérprete en el que anuncia sus motivos para salir de la agrupación.



"Queridos fans de Kiruba: les agradezco por su cariño a diario, Kiruba fue una etapa importante en mi vida y fue muy especial poder reencontrarme con Majo, Gaby, Mary, Diana y revivir tantos recuerdos", empieza el texto. "Sin embargo mi prioridad ahora es mi familia", continúa.



La intérprete sostiene en su mensaje que su salida no debe hacer que el "Proyecto Kiruba" se detenga. "El show debe continuar porque Kiruba siempre tuvo magia y mucho talento para darle al Ecuador".



Cecilia Calle concluye su mensaje enviando bendiciones a sus compañeras Gabriela Villalba, María José Blum, Mariela Nazareno y Diana Rueda y agradeciendo a los seguidores de Kiruba "por el cariño".

En la cuenta de Instagram oficial de Kiruba, el mensaje de Cecilia Calle logró 575 'me gusta' a cuatro horas de su difusión. Las reacciones de los seguidores del grupo dejan ver tristeza y decepción por la decisión de la intérprete de salir de la banda meses después de que esta anunciara su reencuentro.

En agosto del 2017 la agrupación Kiruba anunció su reencuentro. Foto: cortesía.



Otros mensajes aseguran que los fanáticos continuarán apoyando a Kiruba, ahora con sus cuatro integrantes y se muestran felices de que la salida de Calle no signifique el fin del proyecto.



Una hora antes de que el mensaje llegue a la cuenta de Instagram de Kiruba, Cecilia Calle lo difundió en su cuenta personal de Instagram. Allí los seguidores envían saludos a la intérprete y le desean bendiciones para su familia.



La célebre banda pop Kiruba anunció el pasado 23 de agosto del 2017 su 'reencuentro' 15 años después de que la agrupación se formó por primera vez.

El 30 de enero del 2018, Kiruba lanzó el tema musical Se me fue. La canción cuenta con la colaboración de Magic Juan, exintegrante de Proyecto Uno.

Se me fue- Kiruba ft. Magic Juan.

El videoclip de Se Me Fue fue rodado en las playas del Ecuador y difundido en YouTube el pasado 23 de febrero. Hasta este 23 de octubre del 2018 el clip suma más de 338 000 reproducciones en la plataforma de videos.

La agrupación Kiruba ha estado activa en distintos periodos. El primero fue entre los años 2003 y 2004 cuando lanzaron su primer trabajo discográfico 'Kiruba' del que salen canciones como Quisiera, Mirando como un Bobo, Me Pierdo, entre otras.



En el 2004 vio la luz el segundo disco de la agrupación, 'Baila la Luna'. El sencillo Me Quedo Contigo es parte de este. La banda se desintegró en ese año.



En el año 2008, María José Blum, Diana Rueda, Cecilia Calle y Mariela Nazareno se reunieron. Esta vez lo hicieron bajo el nombre Hada 4. La cantante Gabriela Villalba no participó de esta reunión, pues en ese entonces formaba parte de la agrupación chilena Kudai.

Hada 4 sacó un disco homónimo. Sencillos como Estoy Volviéndome Loca y Bailanod por un Sueño salen de este trabajo. Sin embargo, la agrupación se desintegró nuevamente poco tiempo después de la salida al mercado de este álbum.