Ceci Juno exorciza ‘fantasmas’ personales en disco que condimenta pop con rock, jazz y folk

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Trombón, trompeta y saxo además de elementos de percusión latina se introducen con sutileza en temas como Ahora sé, la canción más rítmica del nuevo disco de la cantante ecuatoriana Ceci Juno, quien parte de una base de pop que condimenta con elementos de diversa procedencia: rock, indie, folk o R&B. Una fusión que marca su estilo.

El primer disco de la artista guayaquileña se titula ‘Fantasmas’, un segundo trabajo tras la publicación del EP ‘Libre | Espacio’ (2017). “El concepto del disco es aprender a identificar y reconocer estos fantasmas o experiencias negativas que nos acechan o nos persiguen todos los días y no nos permiten evolucionar o crecer”, apuntó la cantante de 27 años.



El álbum de ocho canciones incluye dos baladas pop, tituladas Huellas y Oxígeno; y Todo va a pasar, sencillo que canta con la también ecuatoriana Luz Pinos, una canción que juega con elementos de reggae.

Video: YouTube, cuenta: Ceci Juno





Con Ahora sé acerca a “una suerte de funk latino”, dijo. La cantautora lanzó este 15 de junio del 2019 el video del tema, en el que reflexiona sobre el valor verdadero de una relación vista con la suficiente distancia y perspectiva.



“Con esa canción quise tomar con humor ese momento en el que te de das cuenta que saliste de una relación que en realidad no era amor, no era lo que tu te merecías”, dice la artista.

Video: YouTube, cuenta: Ceci Juno





María Cecilia Jurado Noboa, conocida como Ceci Juno, se inició en 2014 en el pop rock como vocalista de la banda quiteña Buhofonicos, en los tiempos en los que cursaba su carrera en Música Contemporánea en la Universidad San Francisco de Quito.



Cuando Juno se transfirió a Berklee College of Music en Boston, donde se graduó en musicoterapia, hizo parte del proyecto Seven to Five (Boston). Su carrera como solista inicio en el 2014. Ella cree en las propiedades curativas de la música. Y lo que ha pretendido con su nuevo disco es arrastrar a fantasmas personales a la luz.

Video: YouTube, cuenta: Ceci Juno



La cantante anunció el pasado 18 de junio del 2019 por medio de su cuenta de Instagram las fechas de sus primeras presentaciones en el país en el marco de la gira Fantasmas. El primer concierto será en Cuenca el 18 de julio, luego visitará Quito el 24 de julio y llegará a Guayaquil el 1 de agosto. "Más fechas por confirmar, más detalles pronto".