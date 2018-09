CBS prescinde del productor de '60 Minutes', denunciado por acoso

LEA TAMBIÉN

La cadena estadounidense CBS anunció este miércoles 12 de septiembre de 2018 la salida del productor del programa '60 Minutes', Jeff Fager, en medio de acusaciones de acoso sexual.

El presidente de CBS News, David Rhodes, indicó en un comunicado que Fager deja la compañía con efecto inmediato por haber "violado políticas de empresa", aunque aseguró que su cese no está "directamente relacionado" con los supuestos abusos.

Rhodes no precisó qué directrices fueron violadas por el productor, mientras que Fager aseguró a la CNN que fue despedido por un "mensaje de texto" que envió a una reportera de la cadena pidiendo una cobertura justa de las noticias sobre él.



"Mi lenguaje fue duro y, a pesar de que los periodistas reciben duras demandas de justicia todo el tiempo, a CBS no le gustó", explicó el productor.



La revista The New Yorker publicó el pasado julio una información en la que seis antiguos trabajadores acusaban a Fager de tocar a compañeras durante fiestas haciendo que se sintiesen incómodas.



Además, en la historia se denunciaba que el productor había permitido una cultura de abusos en la redacción del programa, protegiendo a hombres acusados de comportamientos inapropiados.



Fager trabajó para CBS News durante más de 35 años y era productor de '60 Minutes' desde 2003. El pasado domingo, la CBS anunció un acuerdo con su director ejecutivo, Leslie Moonves, para que abandone la empresa tras haber sido acusado de acoso sexual por una docena de mujeres que en los últimos meses dieron a conocer sus historias en The New Yorker.