La expectativa por un posible acercamiento entre Cazzu y Belinda se convirtió en uno de los temas más comentados de la música latina este 20 de noviembre de 2025.

Ambas artistas fueron reconocidas como ‘Figuras del Año’ por la revista GQ México y tenían previsto coincidir en la gala realizada en la capital mexicana.

El encuentro generó especulaciones sobre si finalmente podrían trabajar juntas en un proyecto musical.

Qué dijo Cazzu sobre una colaboración con Belinda

En declaraciones recogidas por Infobae, Cazzu fue consultada directamente sobre la posibilidad de colaborar con Belinda. La cantante argentina reconoció el talento de la intérprete de Cactus y aseguró que respeta su trayectoria. Sin embargo, aclaró que, por el momento, no existe un plan concreto de colaboración. “La gente siempre pide cosas, pero la música se da de manera natural”, expresó la artista.

Expectativa de los fans por una unión musical

El interés por verlas juntas no es casual. Ambas han sido protagonistas de titulares por su relación pasada con Christian Nodal, lo que alimentó comparaciones y rumores en redes sociales. Los seguidores han insistido en la idea de una canción compartida, incluso antes de que se confirmara su presencia en el mismo evento. La gala en México fue la primera ocasión en que coincidieron públicamente, lo que disparó aún más las expectativas.

Reconocimientos y proyección internacional

Cazzu llegó a México para recibir el reconocimiento de GQ y destacó que su carrera se encuentra en un momento de expansión internacional. Belinda, por su parte, continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del pop latino. La coincidencia de ambas en un mismo escenario fue interpretada como un símbolo del poder femenino en la industria musical.

¿Habrá colaboración en el futuro?

Aunque Cazzu descartó un proyecto inmediato, dejó abierta la posibilidad de que la música las acerque en algún momento. “Nunca se sabe, todo depende de la energía y de lo que surja”, señaló. Por ahora, el encuentro en México se convirtió en un hito mediático y en una muestra del interés que despiertan dos de las artistas más seguidas de la región.