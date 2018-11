Catherine Fulop se reencontró con su madre en Venezuela

LEA TAMBIÉN

La actriz Catherine Fulop compartió con sus seguidores en redes sociales el reencuentro que sostuvo con su madre en Venezuela.

La protagonista de la recordada telenovela 'Abigail' publicó en la red social Instagram el video donde sorprende a su madre en su hogar. Se ve a Fulop ingresar a la casa y en silencio acercarse a su madre. Ambas se quedan fundidas en un abrazo, su madre atina a decir "Ay! estás muy bella", mientras que la actriz le dice "Ay!, la carita de mamá cuando me vio" al finalizar el clip.



Fulop escribió en la publicación:"Después de casi dos años al fin juntas, te amo mami" y en otra imagen que compartió junto a su progenitora se lee: "Mami tienes que saber que has sido una excelente Mamá, te amo y te estoy disfrutando. Los internautas no tardaron en celebrar el encuentro y felicitar a la protagonista de 'Mundo de fieras'.



En algunas ocasiones Catherine Fulop ha expresado su oposición al actual gobierno venezolano, lo que la ha distanciado de su país de origen y de sus familiares.