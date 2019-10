Las series y películas que llegarán a Netflix en octubre del 2019

LEA TAMBIÉN

La película de 'Breaking Bad', 'El Camino' y la segunda temporada de 'La Casa de las Flores' de Manolo Caro destacan entre la oferta que el gigante del streaming Netflix presentó para sus seguidores latinoamericanos en el catálogo de octubre del 2019.

Además de sus producciones originales, Netflix presentará una amplia oferta entre la que se encuentra la primera temporada de la exitosa telenovela colombiana 'Yo Soy Betty, la Fea' y las películas 'Fantastic Beasts and Where To Find Them' del universo cinematográfico de Harry Potter y 'Gravity', el oscarizado largometraje de Alfonso Cuarón.



Una serie de cámaras ocultas protagonizada por la estrella de Netflix Gaten Matarazzo- Dustin en 'Stranger Things'- también está entre la oferta del gigante de streaming para este mes que fue anunciada a finales de septiembre con un video promocional.

A esto se suma un documental que retrata el drama de las personas indocumentadas en Estados Unidos titulado 'Living Undocumented' que se estrenará este 2 de octubre del 2019. En el mes en el que Estados Unidos celebra el Día de Brujas o Halloween, Netflix apuesta por películas y series de suspenso y terror con 'The Conjuring', 'Haunted', 'Fractured', entre otros.

En total, durante este mes se extenderá con 37 títulos el catálogo que Netflix oferta para Latinoamérica. Los días 11 y 18 de octubre llegarán con más estrenos, siete y seis respectivamente. A continuación, un listado con todas las series y películas que se estrenan en Netlfix a partir de este 1 de octubre del 2019.