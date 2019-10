Logran el catálogo de estrellas más detallado del núcleo de la Vía Láctea

LEA TAMBIÉN

Un equipo internacional de investigadores completó el catálogo de estrellas más extenso que existe del Centro Galáctico de la Vía Láctea, el lugar de nuestra galaxia que más interesa a los astrofísicos y el más complicado de observar debido a las densidades extremas de sus estrellas.

El catálogo, publicado en la revista Astronomy and Astrophysics, es resultado de una investigación liderada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) dentro del proyecto Galacticnucleus, financiado por el Consejo Europeo de Investigación.



El centro de rotación de la Vía Láctea -el núcleo galáctico más cercano a nosotros- alberga un agujero negro supermasivo de unos cuatro millones de masas solares que está rodeado de un denso cúmulo estelar.



"Al ser la más próxima, (esta región) se puede estudiar con mayor detalle", explica el investigador principal del proyecto Rainer Schödel, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).



Además, "debido a sus características (el agujero negro central, la gran densidad de estrellas, la intensa radiación ultravioleta, etc), el centro galáctico constituye un laboratorio único donde estudiar, entre otros, fenómenos como la formación estelar en entornos extremos, o la interacción de estrellas con un agujero negro supermasivo", detalla Schödel.



Sin embargo, estudiar esta parte de la galaxia es muy difícil debido a la elevada densidad de estrellas de la región, ya que la luz satura los detectores que se utilizan normalmente en el estudio de estrellas.



Además, las densas nubes de gas y polvo que hay entre nuestro planeta y el centro de la Vía Láctea impiden que la observación sea posible en el rango visible y obligan a estudiar la región en el infrarrojo.



El proyecto Galacticnucleus ha conseguido cartografiar esta zona con un detalle sin precedentes y con resultados espectaculares: detectando unas cien veces más de estrellas de las que se habían visto hasta ahora.



Para ello, los investigadores utilizaron la cámara infrarroja HAWK-I en el telescopio Very Large Telescope (VTL) del Observatorio Austral Europeo (SO), que les permitió tomar series rápidas de cientos de exposiciones cortas (de un segundo o menos).



De manera puntual, también usaron algunas imágenes de archivo del Telescopio Espacial Hubble y de otros instrumentos de los telescopios VLT.



"El centro de nuestra galaxia es un entorno extremo que constituye el lugar más prolífico de formación estelar de la galaxia. Nuestro nuevo catálogo ayudará a entender este proceso y a determinar las regiones de formación estelar", subraya Francisco Nogueras Lara, investigador del IAA-CSIC y coautor del estudio.



"Uno de los principales objetivos de Galacticnucleus consiste en poder reconstruir la historia de formación estelar del centro de nuestra galaxia", añade.

Los investigadores están convencidos de que, en los próximos meses, el programa seguirá proporcionando claves de lo que ocurre en un entorno como el centro galáctico.