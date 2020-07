Paciente de VIH que detuvo el avance de la enfermedad genera esperanzas sobre una futura cura del sida

LEA TAMBIÉN

El primer caso de un hombre VIH positivo que entró en remisión de largo plazo luego de que fue tratado por menos de un año con un cóctel intensificado de varios medicamentos para el sida fortaleció el martes 7 de julio de 2020 las esperanzas de una posible futura cura para la enfermedad.

El brasileño de 34 años, a quien se le diagnosticó el VIH en 2012, fue tratado con una base de terapia antirretroviral (TARV) que fue potenciada con antirretrovirales adicionales, más un medicamento llamado nicotinamida, una forma de vitamina B3.



El tratamiento intensificado fue detenido después de 48 semanas, dijeron el martes sus médicos, y 57 semanas después su ADN de VIH asociado a células y su prueba de anticuerpos de VIH siguieron dando resultados negativos.



"Este caso es extremadamente interesante, y realmente espero que pueda impulsar más investigación sobre una cura del VIH", dijo Andrea Savarino, médico del Instituto de Salud de Italia y quien colideró la prueba, en una entrevista con la caridad británica NAM AIDSmap.



Advirtió, sin embargo, que otros cuatro pacientes VIH positivo tratados en el ensayo con el mismo cóctel de medicamentos intensificado no vieron efectos positivos contra el virus que causa el sida.



"Es altamente probable que el resultado no sea reproducible", afirmó. "Este es un primer experimento (preliminar) y no vaticinaría más allá de eso".



Mientras los científicos se apresuran en desarrollar vacunas y tratamientos para el covid-19, continúa la lucha por hallar una cura para el VIH, que ha infectado a más de 75 millones de personas y ha propiciado la muerte de casi 33 millones desde que la epidemia del sida comenzó en la década de 1980.



Los pacientes que tienen acceso a los medicamentos para el sida pueden mantener bajo control el virus y la enfermedad, y hay muchas formas de evitar su propagación, pero 38 millones de personas viven actualmente con VIH.

Las esperanzas de una cura para el sida han sido fortalecidas en los últimos años por dos casos separados de remisión en hombres que son descritos por médicos como "funcionalmente curados" después de que fueron tratados con trasplantes de médula ósea, altamente riesgosos y complejos.