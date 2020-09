Casas en renta para vivir como celebridad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El estilo de vida de famosos personajes del arte y la cultura tiende a despertar el interés de sus seguidores. Algunas de las mansiones, casas de playa o pequeños departamentos que han servido de vivienda o locaciones en producciones audiovisuales han abierto sus puertas para recibir a curiosos y exigentes huéspedes.

La última de las famosas residencias en ofrecer alojamiento en renta es la mansión de ‘El príncipe del rap’. La fachada de esta casa se hizo muy conocida hace 30 años, cuando un joven Will Smith salía del anonimato con su primer papel protagónico en esta comedia familiar.



Entre el 2 y el 14 de octubre se podrá reservar una estancia de una noche en esta casa ubicada en Brentwood, California. El costo de la estadía es de USD 30 por una noche, a la que se podrá acceder a través de la plataforma de Airbnb.



El propio actor publicó la noticia el pasado 13 de septiembre, desde su cuenta de Instagram. La oferta es parte de las actividades que se realizan por el aniversario de la serie, con seis temporadas y 148 episodios al aire.



Tres días antes, el actor apareció en otra foto con el elenco de la serie, en “una reunión familiar”. Ese reencuentro será parte de un programa especial que será transmitido por HBO. ‘El príncipe del rap’ volverá a la pantalla chica en el relanzamiento de la serie.



“Si este lugar me resulta familiar es porque es tan espectacular como cuando llegué. Volví. Y esta vez, te entrego las llaves para que tengas mi ala de la mansión para ti solo, pero mi colección de zapatillas está prohibida”, explica Smith como anfitrión de la residencia.



Los huéspedes se alojarán en la habitación que habría ocupado el protagonista, decorada con artículos relacionados a la serie. Además, tendrán acceso al área de la piscina, un salón al aire libre y al comedor.



Debido al distanciamiento físico, los huéspedes no podrán encontrarse con el tío Phil o la tía Vivian, pero podrán disfrutar de un menú especial servido en “bandejas de plata”. Sin embargo, el hospedaje está limitado a una noche, para dos personas y para residentes en Los Ángeles.

Para los turistas que quieren vivir la experiencia de una estrella de Hollywood también hay otras opciones como una estadía en Twin Palms. La casa de 420 metros, en Palm Springs, en la que vivió Frank Sinatra, está disponible desde USD 2 500 la noche.



En el mismo sector se encuentra ‘La joya del desierto’, como se conoce a la casa en la que vivió Elizabeth Taylor, en la que se puede hospedar desde USD 560 por noche. En la cima de Sunset Boulevard, se encuentra una casa con más de 80 años de historia, que acogió a estrellas como David Bowie, Barbra Streisan y Orson Welles, entre otros. Está disponible desde USD 950 la noche.



Para gustos más extravagantes se encuentran disponibles la villa de verano de Pablo Escobar, hoy convertida en un resort de lujo llamada Casa Malca, en la península de Yucatán.



La mansión del mago Harry Houdini, en Beverly Hills, también recibe huéspedes, al igual que la casa de playa de Charlie Chaplin, en Venice Beach.