'La casa de las flores' regresa en octubre del 2019 a Netflix sin Verónica Castro

La exitosa serie de Netflix 'La casa de las flores' estrenará su segunda temporada el 18 de octubre sin la presencia de la actriz Verónica Castro, quien interpretaba a Virginia de la Mora, la matriarca del clan.

La plataforma de 'streaming' anunció la muerte de Virgina de la Mora en la serie 'La casa de las flores'.



A través de Twitter, Netflix emitió el anuncio acompañado de una fotografía donde se ve a todos los personajes principales del drama junto con la frase "La vida después de ti".

Ay miren, lo que todos es pe ra ban. La casa de las flores regresa el 18 de octubre. 💐 pic.twitter.com/6Eb69ZD5H1 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 15, 2019

Incluso la productora invitó en la red social a los fanáticos a compartir sus teorías de lo que creían que sucedió y, en un comunicado, dio unas pinceladas de lo que se verá en la nueva temporada.



Paulina de la Mora -interpretada por Cecilia Suárez- regresará a México y se encontrará con que su padre Ernesto -Arturo Ríos- se ha unido a una secta de éxito pseudo-espiritual.



En tanto, su hermana Elena -Aislinn Derbez- está viviendo una crisis de identidad a consecuencia de sus últimas relaciones amorosas y Julián -Darío Yazbek- ha encontrado un nuevo trabajo que solo le traerá más problemas.



Sin dejar de lado la sed de venganza contra Diego -Juan Pablo Medina-, quien huyó con el dinero de la familia, Paulina intentará recuperar el negocio familiar, pero esto pondrá en peligro el hogar que volvió a crear con María José, interpretada por Paco León.



La decisión de eliminar de la trama a Virginia, la matriarca del clan, interpretada por la célebre actriz mexicana Verónica Castro, se dio debido a que ella solo firmó por una temporada y el productor Manolo Caro decidió respetarlo a pesar del éxito de la serie.



"Con el éxito de la serie, no te voy a mentir, se planteó reescribir y regresar el personaje. Pero decidimos ser honestos y terminar el personaje allí", dijo el pasado mes de mayo.



Caro escribió en Instagram, un día antes del anuncio oficial del estreno, que cuando una actriz no decide continuar en un proyecto el productor tiene el compromiso con el publico de "seguir dándole verosimilitud a esta baja".



No obstante, reitero que la decisión de Castro no mermó en su relación e indicó que el cariño "se mantiene intacto".

Algunos actores como Paco León y Cecilia Suárez también compartieron en sus redes sociales imágenes del drama para promocionar entre sus seguidores la continuación de la tragicomedia.