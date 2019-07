Ana Carolina Carvajal y Angie Vergara, exreinas de Quito, se pronuncian sobre la eliminación del certamen de belleza

LEA TAMBIÉN

Después de que Liliana Yunda, presidenta de la Unidad Patronato San José, y el Municipio de Quito confirmaran la eliminación del certamen Reina de Quito este martes 16 de julio del 2019, las posiciones de las exsoberanas que portaron la banda de la capital son diversas. Ana Carolina Carvajal, que se alzó con la corona en el período 2017- 2018 y Angie Vergara, quien desarrolló su gestión desde el 2015 hasta el 2016, comentaron el anuncio.

Ana Carolina Carvajal, quien impulsó la campaña Quito, yo te aporto (2018) que buscaba captar el apoyo de empresas privadas, para fomentar la responsabilidad social, compartió su experiencia como Reina de Quito. "Caí en cuenta de la imposición de estándares de belleza inalcanzables para poder ser una representante digna", relató la exsoberana en su cuenta de Twitter.



La exreina también cuestionó que el "título es abusado muchas veces por quién lo usa, otras por empresas para pretender tener una supuesta responsabilidad social empresarial, por fundaciones 'sin fines de lucro'" y cuyos honorarios "son más altos que la ayuda social que en realidad otorgan y también por ciertos políticos como un acto desesperado para posicionarse en el ámbito social", reveló Carvajal.

Ana Carolina Carvajal fue elegida Reina de Quito en el 2017. Foto: EL COMERCIO

La exreina se mostró indignada, pues según su experiencia "cuidado intentas oponerte a lo previamente establecido, te hacen la vida imposible o manipulan información para que tu imagen sea la afectada".



Carvajal finalizó su publicación afirmando que "Si el día de hoy me dicen que este certamen se elimina ¡No me opongo! Siempre y cuando la finalidad esos fondos sea para beneficio social, función por la cual se reconoció siempre a las reinas de Quito".

La exreina de Quito, Angie Vergara, quien se gradúo como Ingeniera en Auditoría y Contabilidad en la Universidad Central del Ecuador mientras ejercía su gestión en el 2016, reconoció a la elección Reina de Quito como una oportunidad para el cambio social.



La exsoberana, integrante activa de la Fundación Reina de Quito, comentó en diálogo con EL COMERCIO que están esperando una reunión con Liliana Yunda. "Queremos ver cuál es la mejor manera de resolver esta situación. Dicen que no se hará la elección por temas de presupuesto. Pienso que en la anterior administración no se manejaron de manera correcta los recursos ni los auspicios y es por eso que generaron una pérdida", afirma.

Sofía Arteta, directora ejecutiva de la Fundación Reina de Quito, Angie Vergara, exsoberana de la capital, y Daniela Almeida, actual reina de Quito, se pronuncian sobre la eliminación del certamen de belleza.

Para Vergara, no "es prudente eliminar una plataforma donde muchas mujeres como yo tuvimos la oportunidad de servir a la ciudad". Ella relata que destinó un año de su vida sin sueldo para convertirse en Reina de Quito. Su motivación dice "nació desde que era pequeña, ese impulso por la labor social".



La exreina acepta que es necesario un cambio en la elección Reina de Quito, un nuevo direccionamiento. "Podría modificarse el título. Es decir, quizá ya no sea la Reina, sino la Embajadora de Quito. Porque en realidad no era un certamen que se regía por la belleza. Al menos yo pasaba de fundación en fundación. Sería negativo perder esa figura, esa mujer que se entrega con todo el corazón. Siendo Reina de Quito viajé a varios países y siempre resalté nuestra historia, diciendo orgullosa: 'Yo soy ecuatoriana, soy quiteña'", señala Vergara.



Angie Vergara fue elegida Reina de Quito en el 2015. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Para la exsoberana, la elección Reina de Quito es una plataforma "para que las quiteñas puedan empoderarse y realizar labor social", además de establecer proyectos y "campañas en proyectos, en las calles en búsqueda de mejores". Vergara enfatizó en su labor en favor de los grupos humanos más vulnerables. "Como ustedes pueden notar en mi fotografías mi labor fue para mis niños , personas de la tercera edad y grupos vulnerables", escribió en su cuenta de Instagram.

La joven -que trabajó en el proyecto Cuento Contigo que ayudó a 80 mujeres en situación vulnerable- afirmó que "el aporte positivo y significativo que ha dado cada mujer quiteña que ha tenido el honor de trabajar en ese año no tiene precio". La exreina culminó su publicación fijando su postura en que "Quito necesita oportunidades y plataformas para todos los jóvenes más no quitárselas".

En diálogo con este Diario, Vergara adelantó que si el Municipio no organiza el evento, las integrantes de la Fundación estarían dispuestas a hacerlo. "Todo es con auspicios y el evento genera fondos para ayudar a la gente. Nosotras somos expertas en organizar actividades como el desfile Contrastes, que son cosas que no nos quitan dinero sino que nos lo dan para las obras sociales que realizamos", afirmó.

Por su parte, el Municipio informó -a través de un comunicado oficial- que la decisión de no realizar el certamen, se "enmarca en una política de revalorizar a la mujer desde otros espacios, reconociendo sus capacidades y contribuciones y diversos campos".

Asimismo, el documento añade que "los concursos de belleza reproducen roles de género que construyen imaginarios y estereotipos sociales. Por eso trabajamos en generar una cultura de inclusión y respeto a la diversidad para proyectar a Quito como una ciudad de igualdad que reconozca los distintos tipos de belleza, sin promover parámetros discriminatorios".



Durante una entrevista con un emisora radial, Liliana Yunda afirmó que además de que le concurso "ha perdido vigencia", en los últimos cuatro años "tuvimos una pérdida de USD 150 000 en la elección de la Reina. Los auspiciantes, los que iban, no lograron cumplir", con el dinero que se requería para realizar el certamen, denunció. Dijo, como ejemplo, que la elección cuesta anuamlente USD 120 000 y que solo se lograba cubrir con auspicios USD 80 000.