El singular cartel que una mujer ideó para que sus hijos no interrumpieran su teletrabajo se difunde en Internet

¿Cómo sobrellevar la cuarentena por el covid-19 en casa, el teletrabajo y la actividad con los niños? Para la programadora española Susana García la alternativa fue práctica: escribir un cartel que alerte a sus hijos que no estaba disponible. "Mamá está en una reunión. No entrar de 11:30 - 12:15", reza el aviso que se difundió desde el 31 de marzo del 2020 en redes sociales.

Como en otras naciones que intentan contener el impacto de la nueva cepa de coronavirus, el Gobierno de España decretó la suspensión de clases a escala nacional el pasado 12 de marzo. El objetivo: salvaguardar su seguridad a través de clases en línea. Los estudiantes se unieron a sus padres, que también cumplen jornadas de teletrabajo.



No es un secreto la dificultad que puede llegar a causar la cuarentena: buscar espacios de comunión familiar, de relajamiento, pero, sobre todo, períodos de tiempo para cumplir con las labores diarias. A Susana le pareció una buena idea incorporar un nuevo instrumento, siendo "madre en tiempos de teletrabajo".



Ser madre en tiempos de teletrabajo ;) pic.twitter.com/On8qXDYujt — Susana García (@beautyblog_es) March 31, 2020

Tras escribir: "Mamá está en una reunión. No entrar de 11:30 - 12:15", decidió asegurarse de que sus niños no interrumpieran su jornada de trabajo. Entonces, después de ver la idea de una madre estadounidense, añadió:"La respuesta a tu pregunta es una de estas: No. En la lavadora, Fruta. No sé que hay de comer. No peleen. En tu cuarto. Luego te ayudo a buscarlo".



La medida fue efectiva, por lo que Susana -que suma más de 14 000 seguidores en Twitter- la compartió en sus redes. El cartel creó empatía en cientos de padres que enfrentan tiempos duros y alcanzó los 58 200 Me Gusta hasta la tarde de este domingo 5 de abril del 2020.



El anuncio de la programadora también impulsó a otras madres que idearon sus propios carteles. Por ejemplo, la usuaria Ana Álvarez bosquejó un horario diario para sus hijos en una pizarra verde.