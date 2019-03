El emotivo cartel de una niña que busca a su mascota perdida con un dibujo 

LEA TAMBIÉN

"Es pequeño de colores negro y blanco. Se llama Oso... Una niña de siete años está muy triste. Ayúdenme". Estas son las palabras escritas con marcadores verde y naranja en una hoja cuadriculada colocada en un poste en una calle de Perú. Con los mismos marcadores, la pequeña hizo un dibujo de su mascota con la esperanza de que alguien identifique a su perro extraviado y se comunique con ella.

La fotografía del cartel fue difundida en Facebook el pasado 9 de marzo del 2019 por Axel Saucedo Olano. "Encontré esto por la cuadra 33 de la Av. Perú. Si alguien sabe algo, por favor comuníquelo", pide el hombre. Su publicación alcanza más de 6 700 compartidos en la red social de Mark Zuckerberg y ha despertado la solidaridad de decenas de usuarios que se han unido para encontrar a Oso.



Otros internautas, en cambio, destacaron la inocencia de la pequeña E hicieron un llamado para ayudar a la niña a difundir carteles con la fotografía real de Oso para así ayudarlo a regresar a su hogar. Sin embargo, según informa el diario ABC de España, hasta ahora no ha habido suerte y la mascota no se ha reunido con su familia.



Una usuaria, reclamó que los padres "no se compadezcan de ni de la pequeña e inviertan pegando afiches con foto a color, porque de esta forma es difícil encontrar a un perrito perdido". Ante eso, otro respondió que "así tengan un millón de fotos en afiches nada superará ese dibujo hecho con tanto amor".

No es la primera vez que la inocencia de un pequeño lo lleva a dibujar un cartel para encontrar a su mascota. En México, en el 2017, una niña ofreció un chocolate de recompensa a la persona que la ayude a ubicar a su perro Morgan a quien calificó como su "mejor amigo" un maltés de "tamaño cachorro".



Una página de Facebook denominada Adóptalos México difundió tiempo después una imagen de la niña junto a su mascota "ya apareció", dice la publicación.