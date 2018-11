Carta desconocida de Einstein tras su huida de Berlín se subasta en Jerusalén

LEA TAMBIÉN

La casa de subastas Kedem de Jerusalén pondrá a la venta una carta desconocida que el Premio Nobel de Física Albert Einstein escribió a mano en 1922 a su hermana Maja tras su huida de Berlín, después de que la policía le advirtiera de que su vida corría peligro.

El precio de salida del documento será de USD 12 000, informó hoy (9 de noviembre del 2018) Kedem en un comunicado. La subasta tendrá lugar la próxima semana.



En la carta, que no lleva dirección en el remite ni da pistas de dónde fue escrita -aunque se cree que en Kiel, antes de que Einstein pusiera rumbo a Asia para ofrecer una serie de conferencias-, el científico le cuenta a su hermana que vive escondido.



"Por aquí nadie sabe dónde estoy, y se cree que estoy desaparecido (...) Aquí se están gestando tiempos oscuros, económica y políticamente, así que estoy contento de poder alejarme de todo durante medio año", escribe en la misiva, escrita con un tono familiar.



El aviso policial se produjo tras el asesinato de su amigo judío alemán Walther Rathenau, entonces ministro de Exteriores, por tres extremistas de derecha alemanes.



"Estoy bastante bien, a pesar de todos los antisemitas entre mis colegas alemanes. Estoy recluido aquí, sin ruido ni sentimientos desagradables, y estoy ganando mi dinero independientemente del estado, por lo que soy realmente un hombre libre", bromea.



Explica su plan de huida: "Has visto, estoy a punto de convertirme en algo así como un predicador itinerante. Esto es, en primer lugar, agradable y en segundo, necesario" y la tranquiliza: "No te preocupes por mí, yo tampoco lo hago".



Meron Eren, copropietario de la casa de subastas, describe el texto como una revelación de "los pensamientos que corrían por la mente y el corazón de Einstein en una etapa muy preliminar del terror nazi", que durante el Holocausto asesinó a seis millones de judíos.

"Estamos encantados de que esta carta haya llegado hasta nuestra casa y aún más felices de tener la oportunidad de compartir su contenido con el mundo", asegura Eren.