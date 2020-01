‘Te amo mucho. Lo siento tanto’: la conmovedora carta con la que un perro fue abandonado en una iglesia

LEA TAMBIÉN

Cracker, un perro cruce de bull terrier, fue abandonado en una iglesia de la localidad Blackpool, en Inglaterra. Su historia fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación locales por una triste nota que fue dejada junto con el animal.

El pasado 18 de diciembre de 2019, Cracker fue hallado por el personal de la Iglesia del Sagrado Corazón que llegaba a trabajar. El perro tenía colocado un arnés, una correa y en su cuello una carta escrita a mano por su dueño.



El texto explicaba las razones del abandono del can y el dolor que le causaba al dueño de Cracker dejarlo. La carta empezaba diciendo “por favor créanme cuando digo que no ha sido fácil hacer esto. Mi perro significa el mundo para mí y no sé qué más hacer. No tengo casa ni dinero para él”.



El animal de color atigrado y blanco fue entregado a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, una organización que promueve el bienestar animal e impulsa leyes para erradicar la crueldad animal en Inglaterra. Los voceros de la institución le mencionaron a la BBC que el perro abandonado estaba limpio, alimentado y en buen estado de salud por lo que intentaron rastrear al dueño de Cracker para ofrecerle algún tipo de ayuda, pero no lograron hallarlo.



En la carta, el hombre también contaba que “la vida me ha dado un giro realmente malo y no podía imaginar a mi perro conmigo pasando frío y hambre”. Además mencionó “mi corazón está roto, realmente lo extrañaré más de lo que las palabras pueden expresar. Espero que pueda encontrar un nuevo hogar. Te amo mucho, muchísimo. Y lo siento tanto”.



Las oraciones de la carta con las que fue dejado el perro en los exteriores de la iglesia demostraban el gran amor que el anterior dueño de Cracker sentía por su perro. El inspector de RSPCA Will Lamping le comentó a la BBC “desafortunadamente, la vida puede ser bastante difícil para las personas y las circunstancias pueden cambiar drásticamente, pero es desgarrador pensar que alguien por ahí extraña a Cracker y se pregunta cómo está”.

Por ahora el can que en marzo de este 2020 cumplirá siete años espera hallar a una nueva familia. Él se encuentra en un centro de reubicación bajo los cuidados de RSCPA para buscar a unos nuevos propietarios.