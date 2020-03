En una carta, Angelina Jolie envía un mensaje de cuidado mutuo entre mujeres

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

'¿Por qué las niñas merecen amor y respeto en el Día Internacional de la Mujer?' se titula la carta que escribió Angelina Jolie y fue publicada por la revista Time el 8 de marzo del 2020. En ella, la actriz reveló que sus dos hijas se sometieron a cirugías por distintas dolencias que padecían y envió un fuerte mensaje sobre el cuidado mutuo entre mujeres.

"He pasado los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor, y hace unos días vi a su hermana menor entrar al quirófano para una cirugía de cadera", escribió la actriz.



En su carta, la ganadora de un premio Oscar, destaca la relación entre sus hijas y el cuidado que se brindaron mientras estaban en el hospital. "He visto a mis hijas cuidarse mutuamente. Mi hija menor estudió a las enfermeras con su hermana, y luego asistió la próxima vez. Vi cómo mis chicas detuvieron todo tan fácilmente y se pusieron entre ellas primero, y sentí la alegría de estar al servicio de sus seres queridos".



También habló sobre cómo sus otros hijos fueron “solidarios y dulces” mientras sus hermanas se recuperaban y cómo pusieron en segundo plano su vida y dieron prioridad a sus seres cercanos. En la misiva, Jolie habla del miedo al que enfrentaron sus hijas con "decidida valentía".



La activista por los derechos de las mujeres destacó la ternura de la niñas que, sin embargo, no debe ser abusada. "Su apertura e instinto para cuidar y ayudar a los demás, debe ser apreciada y no abusada. Debemos hacer mucho más para protegerlas en todas las sociedades: no solo contra las formas extremas en que a menudo se violan los derechos de las niñas, sino también contra las injusticias y actitudes más sutiles que a menudo pasan desapercibidas o excusadas".



La actriz finalizó su carta recordando el valor y el cuidado que se debe tener hacia las mujeres, "cuanto más fuertes crezcan, más saludables serán y más contribuirán a su familia y comunidad”. “Peleen mucho, señoritas. Cuidarnos mutuamente es gran parte del camino a seguir en el futuro. Conozcan sus derechos. Y nunca dejen que nadie les diga que no son preciosas, especiales y, sobre todo, iguales”, escribió.



En declaraciones a la revista británica Elle, en 2019, la madre de seis hijos reivindicó el papel de las mujeres que en todo el mundo "se niegan a seguir reglas y códigos", sufren discriminación y alzan su voz para denunciar que están "cansadas de la injusticia y el abuso".



En la entrevista Jolie también recordó el consejo que siempre les da a sus hijas es que se dediquen a "desarrollar sus mentes". "Siempre puedes ponerte un vestido bonito, pero no importa lo que uses en el exterior si tu mente no es fuerte. No hay nada más atractivo, incluso podría decirse que encantador, que una mujer con una voluntad independiente y sus propias opiniones", manifestó.