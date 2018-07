Carrie Fisher sí estará en 'Star Wars: Episodio 9'

LEA TAMBIÉN

La actriz estadounidense Carrie Fisher- fallecida el pasado 27 de diciembre del 2016- volverá a las pantallas cinematográficas en la piel del icónico personaje que interpretó hasta el último tramo de su vida: Leia Organa. De esta manera, el personaje aparecerá nuevamente en el episodio IX de 'Star Wars', cuyo estreno está previsto para diciembre del 2019.

Fisher no volverá a la saga cinematográfica por medio de holograma (CGI), tampoco se pidió a un actor que se ponga en la piel del querido personaje. Fisher estará presente en el largometraje por medio de material inédito y escenas grabadas para el filme 'Star Wars: El despertar de la fuerza', estrenada en el 2015. Así lo confirmó la productora Lucasfilm, fundada por George Lucas, el creador del universo 'Star Wars'.



"No podíamos encontrar una conclusión satisfactoria para la saga de la Dinastía Skywalker. Nunca podríamos cambiar de actriz o usar CGI. Con el apoyo de su hija Billie, encontramos una manera para honrar el legado de Carrie Fisher como Leia en el Episodio 9: con escenas filmadas para el Episodio 7", afirmó J. J Abrams, director de la cinta.

El anuncio responde una de las grandes incógnitas de los amantes de 'Star Wars', a escala mundial, por ver cómo iban a resolver el personaje de Organa, luego de que Fisher falleciera el pasado 27 de septiembre del 2016, a los 60 años. Tras su deceso, Disney prometió que no reviviría a Fisher para la película por medio de holograma.



Pero no es el único regreso monumental para esta película. También retornarán Mark Hamill, como Luke Skywalker y Billy Dee Williams como Lando Calrissian.



El Episodio 9 de la historia 'space opera' marca el final de esta trilogía. La siguiente llegada a la taquilla será la novel trilogía cinematográfica de Star Wars, dirigida por Rian Johnson, que retratará una historia independiente a los episodios anteriores.