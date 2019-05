Carolina Sanín y Sabrina Duque presentaron sus libros de no ficción en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

En 'Somos luces abismales', la escritora colombiana Carolina Sanín desmenuza lo que hay detrás de lo cotidiano y se refugia en el lenguaje para cuestionarse a sí misma e interpelar al mundo en una serie de ocho ensayos autobiográficos de talante narrativo y poético. El libro incluye en uno de los textos -ella también los llamó ‘cuentos’- a iglesias de Quito, parajes de Mindo o del Cotopaxi, en Ecuador.

En otro libro de no ficción, pero esta vez de crónica, la periodista ecuatoriana Sabrina Duque, finalista del premio de periodismo Gabriel García Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) en 2015, se propuso escribir un libro alrededor de la amenaza latente de los volcanes en Nicaragua. Y ganó por la propuesta la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera 2018.



Pero mientras escribía el libro que ahora lleva por título ‘VolcáNica’ se produjo el estallido social de protestas estudiantiles que inició en abril de 2018 en el país centroamericano, con la subsiguiente respuesta de represión, persecución y tortura del régimen del presidente Daniel Ortega y de grupos paramilitares.



Duque, que reside en Managua por el trabajo de diplomático de su esposo, terminó hilvanando las historias que había reporteando sobre el país de los volcanes con la realidad política y social tras las revueltas de los universitarios.



La cronista mencionó en una charla la experiencia de vivir en una ciudad donde tiembla por sectores y los casos de amigos viviendo en la clandestinidad, escapando del país, familiares de conocidos muertos o desaparecidos, o jóvenes torturados y luego abandonos en carreteras, contó.



Las dos escritoras presentaron sus libros la tarde y noche de este jueves 30 de mayo en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (Maac) en Guayaquil, en el marco del encuentro ‘Arte y promoción cultural en Guayaquil del siglo XXI: Retos de una sociedad interconectada’, organizado por el Ministerio de Cultura del Ecuador.



Sabrina Duque dijo que en el fracaso que significó abandonar en el camino un primer proyecto y destrozarlo para escribir otro libro, encontró paralelismos entre los frailes que en otra época combatían la lava de los volcanes como encarnación del mal con los padres que se interponían recientemente entre los feligreses y los paramilitares.



‘VolcáNica’ fue presentado por la periodista Clara Medina y la gestora cultural Adelaida Jaramillo, quienes mantuvieron una charla con la autora. "Cada crónica termina con una pequeña redención”, apuntó Jaramillo, quien destacó la inclusión ‘orgánica’ de la poesía nicaragüense en las crónicas y el papel de las canciones populares. El libro cuenta con una lista de reproducción musical de 30 canciones.

La escritora colombiana Carolina Sanín presentó el libro de ensayos 'Somos luces abismales' y participó en una charla con el escritor ecuatoriano Raúl Vallejo. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El escritor ecuatoriano Raúl Vallejo presentó por su parte a ese libro inclasificable que es 'Somos luces abismales', de la colombiana Carolina Sanín, en el que conviven pasajes eruditos, intimistas, tiernos, divertidos e irónicos.



Vallejo exaltó la colección de ensayos como “una bella y lúdica meditación poética sobre lo cotidiano, que es iluminado por el asombro, por una sensible inteligencia o una inteligente sensibilidad”. Y destacó los textos como meditaciones de carácter espiritual, filosófico y estético.

La autora de 'Somos luces abismales' explicó que quería seguir “la vida del pensamiento” y experimentar con las libres asociaciones. “Y de alguna manera este libro es la historia de mí, no exactamente es mi autobiografía, pero habla de cómo lo que me importa de mí misma puede hallar otros intereses periféricos que se integren y formen una especie de constelación que sea mi historia, aunque bien puede ser otra historia si conecto otros intereses”, apuntó Sanín.

En el encuentro también participa la escritora argentina Josefina Licitra, ganadora del premio de periodismo Gabriel García Márquez de la FNPI en 2004.



En la segunda y última jornada de la cita, Licitra presentará este viernes 31 de mayo, a las 18:00, el libro ‘38 Estrellas. La mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia’, considerado por el diario The New York Times en español como uno de los 10 mejores libros de no ficción de 2018.

Talleres, presentaciones de libros, paneles y una mesa de diálogo hacen parte del encuentro, además de una feria de libros, libreros y libre.