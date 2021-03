Seguidores se solidarizan con Carolina Jaume, luego de que la actriz revelara que padece una enfermedad en la piel

La actriz ecuatoriana y exreina de belleza, Carolina Jaume, relató en redes sociales los duros momentos que vive a causa de la enfermedad que la ha obligado a alejarse de su trabajo.

“Sabían que estas 2 fotos tienen 10 días de diferencia”, escribió Carolina junto a dos fotografías que publicó el viernes 12 de marzo del 2021. En una de ellas se mostraba su rostro maquillado e impecable, como acostumbra a lucir; mientras que en la segunda se veía su piel sonrojada y con escamas debido a la fuerte irritación.



“Tengo psoriasis, y ha sido un dolor muy grande para mí desde el día en que fui diagnosticada. No quería salir de mi casa por temor a que me vieran las piernas que estaban muy afectadas. Tuve que someterme a tratamiento psicológico para poder aceptar la enfermedad, porque cuando eres una persona que vive de su apariencia esto puede ser un auténtico calvario”, añadió la presentadora en su cuenta de Instagram.



La enfermedad de la conductora en la actualidad ha atacado su rostro. Al principio empezó por las piernas, según detalló ella misma.



Jaume aprovechó la situación para enviar un mensaje de empoderamiento a sus seguidores. “No le debes a nadie el ser perfecta. No vales menos porque no tienes un abdomen plano. Tú no eres menos hermosa porque tienes cicatrices, estrías, eczema, acné o en mi caso psoriasis… publico mis fotos, no con el afán de causar burla (seguro harán memes o stickers), pero hay muchas chicas que me escriben por mi psoriasis y yo soy igual que ustedes, me deprimo, me frustro, pero he aprendido a lidiar con esto”, reflexionó la actriz.



Desde el momento en que anunció su enfermedad, Carolina ha recibido el respaldo de sus seguidores y muestras de solidaridad. “Que no te importe nada lo que la gente diga, que tú te sientas bien es lo único que importa, preciosa”; “Pronta recuperación patita”; “Eres bella como mar. Tú puedes con todo”; “Sana para que vuelvas al programa. Se te extraña”, son algunos de los comentarios que le han dejado los seguidores a la guayaquileña.



A nivel internacional hay famosas que también padecen esta dolencia. Entre ellas la popular Kim Kardashian, quien fue una de las primeras en revelarlo. Ella contó que la heredó de su madre Kris Jenner.



Además, Kardashian ha manifestado que teme que la enfermedad pueda presentarse también en sus hijos.



A esta lista se suma la actriz Cameron Diaz, cuya psoriasis se localiza en los codos y rodillas; la modelo y actriz británica Cara Delevingne; y Britney Spears, que en su caso ve afectados sus tobillos y pies.



La psoriasis es una afección en la que las células de la piel se acumulan para formar escamas y manchas secas que producen comezón, dejando graves estragos a nivel estético.



Aunque se desconoce la causa exacta, se sabe que la genética y el sistema inmunitario desempeñan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad.



Los especialistas recomiendan mantener la calma a los pacientes, ya que el estrés puede provocar la aparición de más lesiones.