Carlos Vives y el 'tirón de orejas' de una de sus hijas por ser 'machista'

El artista colombiano Carlos Vives es padre de cuatro hijos: dos mujeres y dos hombres, que no solo lo han cambiado "para mejor" y lo han impulsado a explorar la mejor forma de criarlos si no que lo están llevado a "desaprender" conceptos en cuanto a la educación según el género de cada uno.

Durante una entrevista con Efe en Miami, donde es uno de los jurados del reality 'La Voz US' y presentó su más reciente sencillo No te vayas, el cantautor admitió que le ha tocado cambiar muchos conceptos y que, algunas veces, ha recibido algún "b" por parte de sus hijas Lucy, de 24 años, y Elena, de 11.



"Estaba el otro día viendo a mi hijo Pedro, que tiene ocho años, jugando con unos amigos y sin darme cuenta voy y les digo: mira, mira no te portes como niña. Y de repente me volteo y veo que Elena estaba detrás de mí mirándome”, contó Vives mientras se tapaba la cara.



La niña le preguntó "¡ah sí, no te portes como niña!, Qué es portarse como niña?”, recordó el artista, quien admite que se sintió "malísimo", pues hace un esfuerzo por controlar esas cosas que aprendió socialmente y que sabe que son producto de la cultura machista.



"Le dije: tienes toda la razón. No lo vuelvo hacer. Qué estúpido”, reveló.

El ganador de dos premios Grammy y catorce Latin Grammy también confesó que su hija se lo dijo con una elegancia que le hizo darse cuenta de que "somos inferiores".



"Todo el tiempo estamos desaprendiendo porque las mujeres nos dan una elección. Son superiores", subrayó el colombiano, casado con la exreina y empresaria colombiana Claudia Helena Vázquez desde el año 2008.



"Los hombres tenemos mucho que aprender en ese sentido, incluso los que fuimos criados por mujeres y hombres que creían en la equidad de género y en el respeto", expresó Vives al reflexionar sobre los valores que le transmitieron sus padres al respecto.



"Mi papá siempre fue un feminista y lo entiendo porque mi abuela era la que tomaba todas las decisiones en su familia. Mi papá fue un superpapá, calmado porque sabía que todas las decisiones importantes las tomaba la mujer. Mi papá siempre fue muy buen hombre", recordó.

Además de Lucy y Elena, Vives es padre de Carlos Enrique y Pedro.

Tanto él como su esposa son activistas a favor de las comunidades desprotegidas y los más vulnerables en su país.