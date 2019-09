'Quico' revela que sufrió una estafa y cayó en la quiebra

LEA TAMBIÉN

El actor mexicano Carlos Villagrán, conocido por haber dado vida a Quico en el popular programa 'El Chavo del 8' ofreció detalles sobre lo que fue su vida tras su salida del show. Sus problemas personales lo llevaron a ser vetado de más de una cadena de televisión en Latinoamérica y mientras intentaba emprender un negocio con el personaje que lo llevó a la fama, sufrió una estafa que lo llevó a la quiebra.

Todo ocurrió a finales de la década de los 70 cuando salió de la 'bonita vecindad'. En julio de este 2019 contó en declaraciones a la televisora argentina Telefe que tras salir de 'El Chavo' fue llamado a la oficina del presidente de la cadena Televisa Emilio Azcárraga Milmo. Él, según su relato, le ofreció producir un nuevo programa, pero bajo la dirección de Gómez Bolaños.



Sin embargo, la relación entre los dos actores estaba ya deteriorada. Según Villagrán, Chespirito empezó a sentir celos de que el personaje de Quico sea más popular que el que él interpretaba y por ello tomó la decisión de sacarlo del show. Por lo tanto, Villagrán le explicó a Azcárraga Milmo que no podría trabajar bajo la dirección de Gómez Bolaños, a lo que el empresario respondió de forma tajante.



"Me dijo: '¿sí o no? Me saben a m... sus diferencias, ¿sí o no?. Me paré, le dije 'no señor, muchas gracias' y me fui", recordó Quico durante la entrevista. Entonces, según sus palabras, Azcárraga Milmo lo amenazó y le dijo que le destruiría la vida, algo que logró cumplir, pues el actor asegura que por este rechazo fue vetado durante décadas no solo de Televisa, sino también de otras cadenas televisivas de Latinoamérica.

En otra entrevista que ofreció al programa mexicano 'La historia detrás del mito', Villagrán aseguró que las cadenas de televisión le comentaron que Azcárraga Milmo "amenazaba con dejar de surtir 'El Chavo del 8 y telenovelas a quienes me dieran trabajo".



El actor también recordó en diálogo con Telefe cuando pasó un mal momento económico tras haber sufrido una estafa. Según Quico, dos hombres le propusieron una alianza para crear Quico's World, una marca de ropa inspirada en el personaje que interpretó en 'El Chavo' que llegaría a todos los lugares en los que se transmitió el programa.



Pero esto nunca sucedió, pues Villagrán asegura que los hombres escaparon con su dinero y que nunca supo más de ellos. Como consecuencia "tuve que hipotecar mi casa, perdí la casa, perdí todo, me quedé sin cinco centavos y de repente se apareció Dios, y otra vez a empezar a hacer Quico, empezar a hacer giras".



Así, Villagrán empezó a trabajar en los países que estuvieran dispuestos a recibirlo, pero entonces tuvo que enfrentarse al bloqueo de Roberto Gómez Bolaños por los derechos de autor de Quico. Pese a estas dificultades, Villagrán asegura que encontró maneras de seguir dando vida a su personaje.



"Siempre tuve trabajo, siempre. Conozco más tu país (Argentina) que ningún argentino, por todos lados, pueblitos chiquitos, grandes, con el circo fui y conocí todo", le dijo al conductor del programa argentino 'La Peña de Morfi'.



Para resolver el problema legal por su personaje, Villagrán cambió la letra Q por la K y así regresó a otros programas de televisión. En Kiko Botones actuó junto a Ramón Valdés quien, según el mexicano, renunció a los programas de Chespirito por solidaridad.

El actor asegura que a fin de cuentas fueron los niños quienes nunca le cerraron las puertas por lo que pudo interpretar a Quico hasta la edad de 74 años, cuando anunció que se retiraba de los escenarios "por respeto al público y a mi mismo.