Carlos Santana y Earth, Wind & Fire anuncian un 'Supernatural Tour'

Los legendarios Carlos Santana y Earth, Wind & Fire anunciaron el 25 de febrero del 2020 que llevarán su espectáculo Miraculous Supernatural, que estrenaron con una serie de conciertos en Las Vegas en mayo, por el resto de Estados Unidos y Canadá.

Esta gira, que lleva por nombre Supernatural Tour, incluirá ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Denver, Toronto, Montreal, Nashville, Atlanta, West Palm Beach y Atlanta, entre otras, según una nota emitida por Santana.

Las entradas del recorrido, que arrancará el 19 de junio en California, comenzarán a venderse el viernes 28 de febrero.



Uno de los espacios más icónicos que visitará la agrupación junto al mítico cantante será el lugar donde comenzó el festival de Woodstock hace más de 50 años, ahora conocido como el Bethel Woods Center, en el estado de Nueva York, donde tocarán el 23 de agosto.



"Es una gran alegría y honor el compartir música con los elementos magníficos de Earth, Wind and Fire", aseguró Santana en el comunicado.



El interprete de éxitos como 'Black magic woman' o 'Samba pa ti' dijo esperar "con entusiasmo la fascinación, la alegría y el éxtasis" en las presentaciones de este recorrido por Norteamérica.



"Me siento como un veinteañero tocando con mi banda en el escenario. Sabemos que tocaremos tu corazón y haremos bailar, cantar, llorar, reír y dejar tus preocupaciones atrás. Los conciertos incluirán con mucha energía éxitos de ayer, hoy y mañana", completó.



Esta gira de los icónicos artistas, miembros del Rock & Roll Hall of Fame, se produce 46 años después de que unieran fuerzas por primera vez durante un tour europeo en 1974.



"Nos emociona llevar el rock a Estados Unidos con nuestro amigo Carlos Santana y su banda, con su gran talento musical y su show de alta energía", expresó por su parte Philip Bailey, de Earth, Wind & Fire.



"Vamos a traer los elementos poderosos del universo al escenario y llevar a los asistentes en un viaje que jamás olvidará. ¡Va a estar buenísimo!", cerró.